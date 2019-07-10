ОАО «Сохибкорбанк» находится на заключительном этапе трансформации из обычного коммерческого банка в исламский банк.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Сохибкорбанк» преобразовано в ОАО «Тавхидбанк», говорится в сообщение на сайте банка.

Отмечается, что на основе требований статьи 27 Закона РТ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесены соответствующие изменения в Единый государственный реестр отдела государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей по городу Душанбе и получено Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Тавхидбанк» от 1 июля 2019 года.

В сообщении подчеркивается, что «Тавхидбанк» является правопреемником всех прав и обязанностей, в том числе спорных обязательств «Сохибкорбанка».

«Сохибкорбанк» объявил о своих намерениях стать первым в Таджикистане исламским банком еще в 2017 году.

Фото skb.tj

Проектная команда по преобразованию «Сохибкорбанка» в исламский банк приступила к своей работе в марте прошлого года. Трансформация осуществляется при технической и консультативной поддержке Исламской Корпорации.

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