По просьбе председателя Горно-Бадахшанской автономной области Ёдгора Файзова Международный аэропорт Душанбе разрешил частной авиакомпании «Pactec International» летать в аэропорт Хорог на бесплатной основе. Пока.

Как сообщил «АП» председатель ГБАО Ёдгор Файзов, он обратился в Министерство транспорта и к высокопоставленным лицам республики (по данным источника "АП" - к премьер-министру страны, - ред.) с тем, чтобы Международный аэропорт Душанбе разрешил компании «Pactec International» продолжить полеты в Хорог на бесплатной основе.

«Согласно правилам и нормам международного стандарта все авиационные компании должны платить аэропорту за обслуживание, и компания «Pactec international» тоже. Международный аэропорт Душанбе установил эту сумму в размере $101 за одну посадку в аэропорту Хорога. Однако цена билета и так составляет 1100 сомони, а при оплате аэропорту эта стоимость могла еще больше повыситься. В данный момент у компании нет денег, чтобы оплатить эту сумму. Мы обратились к ответственным и высокопоставленным лицам страны с просьбой. В результате Международный аэропорт Душанбе согласился и дал разрешение на полеты «Pactec International» в Хорог на бесплатной основе», - сказал глава ГБАО.

В Международном аэропорту Душанбе «АП» подтвердили, что по согласию с правительством разрешили компании «Pactec International» летать в Хорог.

Компания «Pactec International» о начале полётов в Хорог сообщила в конце прошлого месяца. В компании тогда «АП» сообщили, что рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам из аэропорта в Фахрабаде до аэропорта Хорог. Самолет рассчитан на 6 пассажиров, а билеты доступны в офисе компании. Для детей до 2 лет билет бесплатный.

Однако на прошлой неделе компания информировала, что приостановила полёты из-за высоких сборов, которые требует Международный аэропорт Душанбе за посадку в Хороге.

В республиканском аэроклубе, с которым у компании есть договор, тоже сказали, что сборы очень высокие. А в МАД сказали, что их действия законы и без договора компания не может посадить самолёт в Хорогском аэропорту.

Почему самолёт летает с аэропорта «Фахрабад»?

Компания «Pactec International» заключила договор о совместной работе с Республиканским аэроклубом Таджикистана, который является подразделением Общественной организации содействия обороне Республике Таджикистан (бывший ДОСААФ) при Минобороны РТ.

Фото Pactec.org

Как сообщили «АП» в аэроклубе, на основе этого договора самолёт компании «Pactec International» летает с аэропорта «Фахрабад» бесплатно.

«У нас есть договор о совместной работе с компанией «Pactec International», на основе чего и самолёт компании летает с нашего аэропорта. По договору компания не платит за обслуживание в этом аэропорту», - сообщил «АП» Мамаджон Рахимов, главный инженер аэроклуба.

По его словам, взамен на бесплатное обслуживание, а также предоставление ангара для самолёта, компания обучает лётчиков аэроклуба, а также ремонтирует полосу и аэродром.

«По договору «Pactec International» также позволяет пилотам аэроклуба совершать полёты на своих самолётах в качестве пилотов-наблюдателей не менее чем в 10% от совершаемых полётов в месяц. Также они помогают ремонтировать взлётные полосы и аэродром. Например, с их помощью мы благоустраивали аэродром в районе А. Джоми. Но так как оттуда не было спроса, мы решили переехать в Фахрабад. Также по договору компания оплачивает незначительную сумму в фонд аэроклуба», - сообщил Рахимов.

$101 за каждую посадку в Хороге

«Международный аэропорт Душанбе требует от «Pactec International» платить высокую цену за посадку в Хороге, если они намерены продолжить оказывать услуги в этом направлении», - сообщил страновой директор компании Дейв Чапин.

Посадка самолета АН-28 в Хорогском аэропорту. Архив Фото avsim.su

Мамаджон Рахимов тоже считает, что сумма в $101 за каждую посадку в аэропорту Хорог слишком высока.

«МАД запретил Хорогскому аэропорту, который подчиняется ему, принять наш самолёт. В международном аэропорту сообщили, что мы должны платить $101 за каждую посадку в Хороге. Это слишком дорого. В самолёт помещаются всего четыре пассажира», - сообщил Рахимов.

"Они летают незаконно"

За день до того, как аэропорт разрешил «Pactec International» летать бесплатно, в МАД "АП" сообщили, что самолёт этой компании приземляется в аэропорту Хорога незаконно.

«Компания «Pactec International» без предупреждений и заключения договора воспользовалась Хорогским аэропортом. Согласно международным законам авиации, таким как ИКАО и ИАТА, каждый самолёт перед посадкой должен предупредить аэропорт и заключать договор с ним. Они также не имели разрешение Агентства гражданской авиации», - сообщил «АП» начальник службы экономики, надзора и труда МАД Файзулло Баротов.

Он отметил, что руководство компании должны были ознакомиться со стоимостью услуг аэропорта и заключить договор, после чего они могли бы летать без ограничений.

«Для безопасности пассажиров и своевременного обслуживания их самолёта мы должны заключить договор. Поэтому мы запретили им пользоваться аэропортом Хорога. Мы могли бы обратиться в прокуратуру или суд против начальника Хорогского аэропорта и компании за несогласованную посадку самолёта. Однако, недавно была встреча с представителями компании «Pactec International», и мы всё объяснили», - сказал Баротов.

Фото pactec.org

При этом, по словам Баротова, аэроклуб говорит, что перевозят военнослужащих, но, по их данным, ни одного солдата не было на рейсах этой компании в Хорог.

«Мы проверили список пассажиров. Среди них нет ни одного военнослужащего. И ещё, если они занимаются перевозкой военнослужащих, почему не используют военный аэродром, который находится недалеко от Хорога», - задаётся вопросом Файзулло Баротов.

Откуда сумма $101 и 100 тыс. сомони?

Мамаджон Рахимов, главный инженер республиканского аэроклуба, в беседе с «АП» сообщил, что якобы МАД требовал 100 тыс. сомони за разрешения летать в Хорог.

В МАД подтвердили, что предлагали компании заключить договор и перевести на их счёт 100 тыс. сомони в качестве депозита.

«Это месячный депозит. Все авиакомпании после заключения договора перечисляют на наш счёт депозитную сумму. Большие авиакомпании перечисляют от $80 тыс. до $100 тыс. в качестве депозита. Они перечисляют депозитную сумму и из этого минусуется сумма за каждый рейс», - сообщил Файзулло Баротов, начальник службы экономики, надзора и труда МАД.

В МАД также объяснили, откуда взялась сумма в $101 за каждую посадку.

«Согласно прейскуранту МАД, взлёт и посадка воздушного судна стоит $17 за тонну - - максимальная взлётная масса. Также в эту стоимость входит обеспечение авиационной безопасности и обеспечение наземного обслуживания захода судна по курсоглиссадной системе и оборудования системы посадки», - объяснили в МАД.

В аэропорту сообщили, что максимальная взлётная масса самолёта компании составляет 1,8 тонны и, исходя из этого, сумма получилась сумма $101.

1,8 т/МВМ * $17 (взлёт и посадка) + $9 (за обеспечение авиационной безопасности) + $8 (за обеспечение наземного обслуживания захода ВС по курсоглиссадной системе и обородувания системы посадки) + 40% (надбавка за то что рейс чартерный) + 18% (НДС) = $101

Высокие затраты

Руководитель компания «Pactec International» Дейв Чапин сказал, что на запуск воздушного сообщения по этому направлению они потратили большую сумму.

«Нашу работу и так затрудняют высокая стоимость топлива, трудности с получением запчастей и надлежащего оборудования. Помимо этого мало лицензированных аэропортов в регионах страны, нехватка квалифицированных персоналов, сложная местность и непредсказуемая погода. Если суда еще добавить сборы в аэропорту, то это будет нерентабельно», - говорит Дейв Чапин.

По его словам, чтобы «Pactec International» продолжала помогать развитию малой авиации в Таджикистане, развивать службу авиационной скорой помощи, преподавать авиационный английский для авиационного сообщества, продвигать учебные курсы по авиации, нужна поддержка соответствующих государственных учреждений.

Есть надежда

Несмотря на все эти трудности, Дейв Чапин планирует открыть рейсы и в другие труднодоступные регионы Таджикистана, если решится проблема высоких сборов в аэропортах.

«Если мы сможем решить эту проблему навсегда, мы возобновим полеты в Хорог и начнем полеты в Пенджикент, Вандж, Ишкашим, Мургаб, Шаритус и Джиргитал. Если мы не сможем решить эту проблему, нам придется закрыть компанию в Таджикистане и перевести наши самолеты, персонал и имущество в другую страну и помогать там», - сообщил Дейв Чапин.

Главный инженер республиканского аэроклуба Мамаджон Рахимов тоже говорит о том, что надо снизить сборы для развития гражданской авиации, а также для облегчения жизни жителей труднодоступных районов.

«Главная наша цель - помочь людям. Представьте, как пожилому или больному человеку, или маленьким детям трудно ехать почти сутки в дороге», - говорит Рахимов.

Между тем, в МАД 9 июля «АП» сообщили, что их прейскурант согласован с Антимонопольной службой и они не могут предлагать свои услуги по более низкой цене.

При этом, он отметил, что правительство вправе снизить сборы для взлёта и посадки самолёта компании «Pactec International», учитывая трудные условия ГБАО.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.