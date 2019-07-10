Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён с 15 по 17 июля 2019 года совершит официальный визит в Таджикистан.
Он приедет в республику по приглашению премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода, сообщает департамент информации МИД РТ.
В рамках визита премьер-министра Республики Корея примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
По данным МИД, состоятся также переговоры правительственных делегаций и встреча главы корейской делегации с председателем города Душанбе Рустамом Эмомали.
В ходе предстоящих переговоров в Душанбе будут обсуждены вопросы двустороннего таджикско-южнокорейского сотрудничества в различных сферах, состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.
По итогам визита будет подписано несколько соглашений.
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