Специалисты международного рейтингового агентства Standard & Poor’s прибыли в Таджикистан для определения суверенного кредитного рейтинга страны.

Представители агентства 8 июля встретились в Душанбе с первым заместителем председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддином Нуралиевым, сообщает пресс-служба НБТ.

Нуралиев ознакомил гостей с экономическими показателями республики, отметив, что одним из главных приоритетов страны на данном этапе является интенсивная индустриализация.

Ожидается, что специалисты агентства для определения рейтинга страны встретятся с руководством министерств и ведомств, ОАХК «Барки точик», с представителями международных финансовых институтов, а также ознакомятся с ходом строительства Рогунской ГЭС.

Standard & Poor’s входит в пятерку авторитетных рейтинговых агентств мира. Данная организация на основе заключенного двухстороннего соглашения занимается присвоением Таджикистану суверенного кредитного рейтинга.

На основе соглашения агентство оценивает ситуацию в экономики и степень экономической безопасности страны. Аналитический отчет агентства к присвоенному рейтингу используется для привлечения иностранных инвестиций и открывает республике доступ к международным финансовым рынкам.

В прошлом году Standard & Poor’s подтвердил присвоенный в 2017 году Таджикистану суверенный рейтинг на уровне «стабильный».

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