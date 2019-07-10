Сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана переведены на усиленный режим несения службы.

Поводом для принятия такого решения главы КЧС и ГО республики, генерал-лейтенанта Рустама Назарзода стало повышение уровня воды на реках страны, а также ожидаемого с завтрашнего дня резкого повышения температуры воздуха, в результате которого в горах страны начнется сильное таяние ледников, сообщили «АП» в пресс-центре КЧС.

«Обычно сильное таяние ледников вызывает селевые потоки, повышение уровня воды на реках и в связи с этим специально созданные бригады таджикских специалистов постоянно наблюдают за уровнем воды на реках, в необходимых случаях организуют берегоукрепительные работы», - сообщили в КЧС.

КЧС убедительно просит

В связи с жарой и желанием купаться, КЧС вновь обращается к населению страны с убедительной просьбой соблюдать требования безопасности на водных объектах и помнить об основных правилах безопасности на воде:

- купаться и загорать следует только на оборудованных зонах отдыха и пляжах;

- не оставляйте детей у воды без присмотра;

- если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду выше пояса;

- находиться в воде не более 15-20 минут, при переохлаждении могут возникнуть судороги;

- нельзя нырять с мостов, даже в тех местах, где ныряли прошлым летом, так как за год мог понизиться уровень воды или было что-то брошено в воду;

- прыгать с берега в незнакомых местах категорически запрещается;

- нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил, чтобы вернуться к берегу;

- опасно подныривать друг под друга, хватать за ноги, пугать, сталкивать в воду и заводить на глубину не умеющих плавать;

- если вас подхватило сильное течение, не стоит пытаться бороться с ним, надо плыть вниз по течению под углом, приближаясь к берегу.

- Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения!

Также, КЧС обращается к взрослым с убедительной просьбой провести с детьми беседы об опасности купания в необорудованных местах. Это особенно важно с наступлением летних каникул у школьников

Напоминаем, телефон службы спасения «112» или 93 880 28 19!

Будет жарко

По сообщению таджикских синоптиков, 11-18 июля по республике ожидается очень жаркая погода с температурой воздуха на 5-7 градусов выше среднемноголетних значений.

В дневные часы воздух будет прогреваться до 40-42 градусов, по югу и пустынной зоне – до 43-45 градусов.

Небольшие рекомендации, как выжить в эти жаркие месяцы, что пить, что носить и как не заболеть.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.