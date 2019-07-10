Бывший сотрудник военного комиссариата столичного района Сино Исфандиёр Нурхонов в апреле текущего года, пообещав призывнику содействие в освобождении от военной службы, в качестве взятки получил 3 тыс. сомони, сообщил «АП» источник в военном суде Душанбинского гарнизона.

«В момент получения взятки призывник уже находился на территории военкомата и его готовили к отправке на место службы, - сообщили в суде. – А Нурхонов до последнего заверял его в том, что вот-вот его отпустят домой».

Однако, когда призывника для проведения военно-врачебной комиссии отправили в военный комиссариат столицы, выяснилось, что он по состоянию здоровья не пригоден для прохождения военной службы.

«Призывник, выйдя из военного комиссариата Душанбе, обратился к правоохранительным органам», - сообщили в суде.

Приговором военного суда Душанбинского гарнизона И. Нурхонов оштрафован на сумму 20 тыс. сомони.

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