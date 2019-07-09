9 июля вступило в силу решение о конфискации имущества дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой во Франции. Деньги от продажи трех объектов недвижимости (квартиры в Париже, виллы в районе Сен-Тропе и замка в парижском пригороде), «приобретенных незаконным путем», должны будут вернуться в узбекский бюджет.

Речь идет о трех объектах - квартире в Париже, вилле в районе Сен-Тропе и замке в парижском пригороде, — которые были оформлены на так называемые «компании по управлению недвижимостью» (Société civile immobilière — SCI). Французское следствие установило, что эти объекты были приобретены на «коррупционные» деньги, полученные от зарубежных телекоммуникационных компаний за доступ на рынок Узбекистана, передает ИА "Фергана".

Прокурор французской национальной финансовой прокуратуры Николя Байето сообщил, что окончательное решение по поводу французской собственности Каримовой Ташкент принял в этом году. Вопрос решился после того, как Байето вместе с судебным следователем Сержем Турнером посетили столицу Узбекистана.

«Можно было пойти путем признания судебных решений, вынесенных в Узбекистане. А можно было сделать так, чтобы узбекское государство согласилось объявить себя потерпевшим и стать гражданским истцом. Именно эту процедуру и выбрали узбекские власти», - рассказал адвокат Стефан Секкальди, представляющий интересы Узбекистана.

Все три объекта недвижимости считаются конфискованными. Поскольку, как пояснил Секкальди, «изъятые объекты недвижимости не передаются иностранному государству» в качестве возмещения, то Узбекистан получит средства от их продажи. Торги пройдут под контролем французского Агентства по возврату изъятых и конфискованных активов (AGRASC).

Итоговая сумма, которую получит Узбекистан от властей Франции, пока неизвестна. Парижская квартира Каримовой уже была продана с аукциона нынешней весной за 14 млн евро — в два с лишним раза ниже цены покупки. Часть от конфискованных «средств Каримовой» — 2 млн евро — уйдет на компенсацию расходов следствия.

Гульнара Каримова с марта нынешнего года находится в узбекской тюрьме. 1 июля швейцарское правосудие по апелляции Грегуара Манжа, адвоката Каримовой, приостановило процедуру «возврата» Узбекистану части денег — 550 миллионов швейцарских франков.

«Важнейшая победа в швейцарском федеральном суде. Больше не будет сотрудничества с Узбекистаном, пока эта страна не положит конец незаконному задержанию нашей клиентки", - написал Манжа в твиттере и заверил, что «на нее (оказывается) все больше и больше давления. Жизнь Каримовой в опасности».

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