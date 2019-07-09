Возле села Журавлиха в Ивантеевском районе Саратова спасатели нашли тело упавшего с гидроцикла гражданина Таджикистана, передает «АиФ-Саратов».
В областной службе спасения изданию сообщили, что оно находилось на глубине четырех-пяти метров в 20-25 метрах от берега.
ЧП на реке Большой Иргиз произошло утром 7 июля. Гидроцикл, на котором катались два человека, перевернулся.
Один из них сумел добраться до берега, тело второго водолазы сразу же начали искать. Он был найден только к вечеру того же дня.
Сообщается, что утонувший - 33-летний гражданин Таджикистана, однако другие данные в материале не приводятся.
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