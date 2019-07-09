Президент Европейского Банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти в эксклюзивном интервью газете «Азия-Плюс» рассказал, о новой стратегии ЕБРР в отношении Таджикистана и о впечатлениях от сотрудничества с нашей республикой.

- Господин Чакрабарти, вы только что вышли со встречи с бизнесменами Таджикистана. О чём они Вам рассказали и что Вы им ответили?

- Сегодня у меня это уже вторая встреча с таджикскими бизнесменами. Ваши предприниматели поднимают вопросы по нескольким направлениям. Во-первых, конечно, они отметили, что наблюдается улучшение инвестиционного климата Таджикистана, но, несмотря на это, есть определенные проблемные сферы, прежде всего, они хотели бы иметь доступ к свободной конвертации национальной валюты в иностранную.

Второе направление связано с реализацией или выполнением положений Налогового кодекса. Они хотят, чтобы были одинаковые правила игры в этой сфере для всех участников. Следующее направление, это, конечно, навыки, которые нужны этим компаниям для того, чтобы вести свою деятельность, и насколько система образования в стране дает специалистам необходимые навыки.

На встрече были подняты и другие вопросы. Например, чтобы мы обращали больше внимания на сельскохозяйственный сектор Таджикистана и поддерживали его. Ещё один вопрос был связан с их заинтересованностью в региональной интеграции, так как наш банк уже работает во всех странах Центральной Азии. Предприниматели интересовались также такими направлениями, как зеленая энергетика, банковский сектор и улучшение инвестиционного климата. Они хотят видеть улучшения по всем этим направлениям.

Мы также обсудили вопрос новой стратегии нашего банка по Таджикистану, разработка которой уже началась. Эта стратегия будет утверждена Советом директоров ЕБРР в феврале 2020 года, и она будет рассчитана на предстоящие 5 лет.

В зале присутствовало много женщин-предпринимателей, и хочу отметить, что они были очень довольны той деятельностью и поддержкой, которую оказывает ЕБРР в развитии женского предпринимательства.

- ЕБРР работает в Таджикистане уже 27 лет, с 1992 года. За эти годы вы инвестировали в нашу страну уже 700 млн. евро. Какие у вас впечатления от сотрудничества с Таджикистаном? Каково это - быть инвестором в Таджикистане?

- Знаете, мы себя хорошо чувствуем, как инвесторы в Таджикистане, и, как было отмечено, мы инвестировали более 700 млн. евро в почти 130 проектов самых различных секторов экономики. Учитывая объем экономики Таджикистана, это довольно большие инвестиции. И за последние 2 года мы расширили свою деятельность, и теперь ежегодно мы инвестируем порядка 60-65 млн. долларов.

Данные вопросы мы также обсудили с господином президентом и некоторыми министрами, определив, что необходимо увеличить объемы нашего инвестирования в дорожный и энергетический сектора.

«Президенту важно сформировать хорошую команду»

- Давайте представим на минутку, что вас назначили советником президента Таджикистана по экономике. Какими будут ваши первые 5 советов, которые вы дадите главе нашего государства?

- Первый совет - всегда очень важно иметь очень надежную макроэкономическую политику. В течение нескольких лет Таджикистан демонстрировал очень хорошие показатели экономического роста, но фискальная ситуация или можно сказать бюджетная, не очень хорошая, поэтому я бы посоветовал правительству Таджикистана работать с международными институтами в этом направлении.

Второй совет - для Таджикистана очень важно улучшать свой инвестиционный климат. Конечно, мы уже работаем совместно с правительством Таджикистана с частным сектором, но все-таки здесь нужно выявить, какие именно изменения необходимы, чтобы улучшить этот климат в стране.

В-третьих, Таджикистану нужны несколько ярких успешных примеров работы иностранных инвесторов в стране. В РТ действуют многие субъекты малого и среднего предпринимательства, инвесторами которых выступают местные бизнесмены - это хорошо, но я думаю, что нам нужны два-три ярких примера стратегических инвесторов, чтобы таким образом обеспечить доверие других инвесторов и приток иностранных инвестиций в страну.

Четвертый вопрос, на который я бы обратил внимание - это базовые услуги, которые необходимы населению, потому что оно нуждается в доступе к воде, системе канализации, отопления, общественному транспорту.

В-пятых, важно сформировать хорошую команду. Я думаю, президент это уже делает, но важно, чтобы эта команда хорошо работала и выполняла намеченные планы. По долгу службы я работал со многими премьерами и президентами, и из своего личного примера могу сказать: одно дело объявлять о новых планах и программах развития, и другое дело внедрять эти планы на практике. То есть одно дело говорить о проблемах, другое дело предпринимать последующие шаги для реализации тех или иных задач. Второе всегда сложнее.

- Вы отметили, что в настоящее время разрабатывается новая стратегия ЕБРР в отношении Таджикистана, которая будет утверждена в феврале. Можете ли вы уже сейчас сказать о каких-то основных направлениях этой стратегии?

- Знаете, когда мы подходим к такому вопросу, во-первых, мы смотрим на стратегию правительства принимающей страны, в данном случае Таджикистана. В вашей республике уже есть национальная стратегия развития, и там определены приоритеты. После этого анализа мы задаемся вопросом - в каких из существующих приоритетных направлениях у нас есть опыт? У каждой страны много проблем, много пробелов и, конечно же, наши ресурсы и наши возможности не безграничны, поэтому полагаясь на такой анализ, мы определяем направление нашего дальнейшего сотрудничества.

Мы уже начали это обсуждение, например, мы намерены усилить работу в развитии инфраструктуры, сектора энергетики, частично банковского сектора, агробизнеса, женского предпринимательства. Плюс мы бы хотели работать через местные органы власти, то есть, городские органы управления, но для этого в муниципалитете не только Душанбе, но и в других городах и районах должны показать, что они в состоянии работать в рамках каких-то проектов.

«Никогда не сдавайтесь»

- Последних два коротких вопроса. Я знаю, что Её Величество Королева посвятила вас в рыцари, то есть вы стали сэром, кавалером Рыцарского креста Великобритании. Думаю, нашим читателям было бы интересно узнать, за что вы удостоились такой высокой чести?

- Этот титул был мне присужден в январе 2006 года. Официально отмечалось, что это - за мои заслуги в сфере международного развития. В 2005 году в Эдинбурге был проведён Саммит G-7 и Великобритания была принимающей страной. Я был одним из организаторов этого мероприятия, и полагаю, что вот за эти вот заслуги мне был присужден данный титул. Но, вы знаете, я не считаю этот титул своим, я рассматриваю его как награду всей команды, потому что мы всегда работаем как команда.

- Если позволите, последний вопрос: что бы вы пожелали молодым таджикским предпринимателям, чтобы стать успешными в бизнесе?

- Я бы посоветовал никогда не сдаваться, когда вы занимаетесь бизнесом. У вас должен быть драйв, приверженность, сильное желание и всегда новые идеи.

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