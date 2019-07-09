Турсуной Закирова, которая стала известна своим участием и победой в телешоу «Битва экстрасенсов» решила отремонтировать улицу в родном Гулистоне.
Глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода вместе с Закировой дал старт этой инициативе на улице Максима Горького в городе Гулистон (бывший Кайраккум), сообщает пресс-служба главы Согда.
Общая площадь реставрации дороги составит 5 тыс. квадратных метров.
За счет средств Турсуной Закировой также будет обновлено освещение улицы, а тротуары будут покрыты плитами.
Турсуной Закирова - таджикский экстрасенс, победительница четвертой "Битвы экстрасенсов" на российском телеканале ТНТ.
Это не первая инициатива Турсуной Закировой. В марте 2015 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл в Гулистоне жилой дом, построенный за ее личный счет.
Пятиэтажный жилой дом состоит из 35 квартир, 10 из которых Закирова выделила для инвалидов, сирот и нуждающихся семей бесплатно.
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