Мощный ливень обрушился в понедельник на Вашингтон. В результате были затоплены станции метрополитена, ряд районов города и его окрестностей. Пострадал и Белый дом - журналисты пресс-пула президента США опубликовали снимки подтопленных рабочих мест.

По данным компании Amtrak, занимающейся в США пассажирскими железнодорожными перевозками, поезда, направляющиеся южнее Вашингтона, были остановлены из-за непогоды.

Is that truck driving or floating? 🤔 — LOL (@DMVhcinS) 8 июля 2019 г.

Пассажиры делились в соцсетях фотографиями и видеороликами, запечатлевшими водопады, низвергающиеся с потолка некоторых станций подземки, затопленные лифты, пишет ТАСС.

Полностью оказались скрытыми под водой отдельные улицы Вашингтона, в том числе в центре. В некоторых случаях водителям пришлось бросать машины и в буквальном смысле слова добираться вплавь до безопасных мест. Журналисты пресс-пула президента США выложили в Twitter снимки, показывающие, что их рабочие места в Белом доме также подтоплены.

Фото Twitter Eamon Javers

Кроме того, от компаний, занимающихся оказанием коммунальных услуг в районе столицы США, поступают сведения о том, что несколько тысяч потребителей остались без электричества. Точных данных о том, сколько именно осадков выпало утром в понедельник в Вашингтоне, метеорологи пока не распространяли.

Фото: AP

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