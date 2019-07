Мощный ливень обрушился в понедельник на Вашингтон. В результате были затоплены станции метрополитена, ряд районов города и его окрестностей. Пострадал и Белый дом - журналисты пресс-пула президента США опубликовали снимки подтопленных рабочих мест.

По данным компании Amtrak, занимающейся в США пассажирскими железнодорожными перевозками, поезда, направляющиеся южнее Вашингтона, были остановлены из-за непогоды.

Is that truck driving or floating? 🤔