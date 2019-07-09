Водитель автомашины «Опель Астра», 35-летний житель Джабборрасуловского района Согдийской области Саидазам Азамов по дороге джамоата Гулхона попал в ДТП.

На большой скорости он столкнулся с бетонной стеной, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

От полученных травм на месте ДТП погиб сын водителя, 7-летний Атомулло, который находился в салоне автомашины.

Сам водитель получил незначительные ушибы.

По данному факту проводится расследование.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.