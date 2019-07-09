Водитель автомашины «Опель Астра», 35-летний житель Джабборрасуловского района Согдийской области Саидазам Азамов по дороге джамоата Гулхона попал в ДТП.
На большой скорости он столкнулся с бетонной стеной, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.
От полученных травм на месте ДТП погиб сын водителя, 7-летний Атомулло, который находился в салоне автомашины.
Сам водитель получил незначительные ушибы.
По данному факту проводится расследование.
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