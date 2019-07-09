Два офицера отдела исправительных работ Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста республики по Душанбе и РРП были задержаны сотрудниками антикоррупционного ведомства с поличным в момент получения взятки.

Старший инспектор этого отдела Маъруф Караев по предварительному сговору со своим начальником Бозорбоем Курбоновым потребовали от осужденного к исправительным делам жителя Душанбе 5 тыс. сомони, сообщает пресс-центр антикоррупционного ведомства Таджикистана.

Они угрожали составить на него акт о нарушении правил регистрации лиц, приговоренных к исправительным работам и затем написать представление в суд.

Караев и Курбонов были задержаны в момент получения 4 тыс. сомони в качестве взятки.

В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 319 (получения взятки) УК Таджикистана.

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