Компания Tcell продолжает проект по расширению розничной сети в столице и по всей республике. За последние дни, свои двери жителям и гостям столицы открыли еще три новых центра обслуживания абонентов Tcell.

Новые офисы облуживания Tcell в Душанбе расположены по адресам:

- Офис «Фаровон» - ул.Дж.Расулова 10/1 (рынок «Фаровон»).

- Офис «103мкр» - ул. Б.Гафурова 44

- Офис «Ашан» - ул. Дустии Халкхо 47 (ТЦ Душанбе Мол)

С каждым днем потребности абонентов растут: каждому необходимо оставаться на связи с родными, близкими и коллегами, узнавать новости одними из первых, быть рядом тогда, когда это необходимо, скачивать или просматривать онлайн большие объемы данных. Для всего этого необходимо выбирать те услуги связи, которые подходят каждой потребности: будь то различные объемы Интернет-пакетов или пакеты голосовых вызовов.

В каждом офисе обслуживания Tcell, абоненты могут получить любые консультации, связанные с мобильной связью и сориентироваться в многообразии предлагаемых тарифов. Здесь можно решить какие-либо технические проблемы, подключить или перерегистрировать SIM-карты Tcell, пополнить счет, подобрать нужный тарифный план и услуги, cкачать и зарегистрироваться в приложениях Tcell, таких как «ТезСум» и «Чи Гап».

Все операторы, работающие в офисах обслуживания компании Tcell, проходят длительное и интенсивное обучение и стажировки, чтобы эффективнее помогать абонентам решать любые вопросы по связи.

За небольшой период функционирования, новые центры обслуживания пользуются большим спросом у абонентов: они расположены в популярных локациях – рынки и торговые центры. Абонентам не приходится специально искать офисы компании, ведь можно получить консультацию в офисе рядом с собой, занимаясь другими важными делами. А еще – центры обслуживания работают в удобном для абонентов графике: офис «Фаровон» - с 07:30 до 18:00, офис в 103 мкр – с 08:00 до 19:00, и офис в ТЦ Душанбе Молл – с 09:00 до 22:00.

С введением нового бренда, отражающего инновационный характер компании, офисы обслуживания абонентов Tcell должны отображать те же ценности: быть технологичными, инновационными, комфортными и полезными для каждого.

Новый фирменный стиль, отражающий передовой характер компании Tcell, стал основой для дизайна офисов и их наполнения. Здесь каждому абоненту будет удобно, комфортно и уютно. А еще, помимо консультации специалистов, в новых офисах компании можно будет приобрести мобильные телефоны, роутеры, аксессуары и комплектующие для мобильных телефонов, сувенирную продукцию Tcell.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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