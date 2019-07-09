Сегодня в некоторых районах столицы не будет электричества.

Света не будет в микрорайонах Харангон, Дахана, Джангалак, Худжамбиёи боли и поён, Казокон, Зафар и на улицах Анзоб, Тельмана, Сахбо, Крупская, Хусейнзода, Н. Мухаммад, Репина, Адхамова, Маяковского, Бобо Хамдам, А. Гуломова, Р. Набиева, сообщили «АП» в ОАО ДЭС.

Подача электричества будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

В зависимости от объема ремонта в некоторых случаях электропитание будет подключено до указанного времени.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.