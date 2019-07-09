9-10 июля 2019 года в Самарканде состоится заседание Совета по туризму государств – участников СНГ.
На заседании члены Совета подведут итоги выполнения Плана мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества в области туризма на период до 2020 года и обсудят проект аналогичной Стратегии на 2021–2030 годы, рассмотрят инициативу создания объединенной Центрально-Азиатской визы по принципу Шенгенского договора, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Кроме того, участники встречи обсудят предложение узбекской стороны об учреждении ежегодной Туристической ярмарки стран Содружества, заслушают информацию о системе государственной политики в области туризма Узбекистана и об опыте Беларуси по представлению туристических возможностей и продвижению турпродукта накануне крупных международных спортивных мероприятий (II Европейские игры 2019 года в Республике Беларусь), рассмотрят ряд других вопросов.
Совет по туризму был создан в 1994 году. Его работа нацелена на создание благоприятных условий для развития международных туристских связей как фактора сохранения и углубления дружественных отношений, направленных на удовлетворение духовных потребностей граждан, приобщение их к культурно-историческим ценностям, развитие экономических отношений, основанных на принципах взаимной выгоды, сотрудничества между правительственными органами по туризму, национальными, региональными и другими туристскими организациями, расширение и совершенствование отношений в области международного туризма.
Особое внимание Совет уделяет выработке единой стратегии развития туризма в странах СНГ, согласованию основных направлений реализации туристской политики, созданию совместного конкурентоспособного туристского продукта и его эффективному продвижению на международном рынке.
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