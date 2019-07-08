Об историях успеха, препятствиях и возможностях в развитии бизнеса, совершенствовании личности предпринимательниц, о гендерных аспектах общества и многом другом говорилось на конференции «Расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей в Таджикистане», которая прошла в Душанбе 4 июля.
Участники конференции уверены в том, что женское предпринимательство необходимо для успешного развития страны, социальной стабильности, гармоничного развития общества и укрепления семьи.
Конференция была проведена в рамках программы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Женщины в бизнесе», которая реализуется при поддержке Госсекретариата Швейцарии по экономвопросам через Фонд поддержки малого бизнеса, в партнерстве с Европейским союзом и правительством Таджикистана.
Глава офиса ЕБРР в Таджикистане Айтен Рустамова в приветственном слове участникам конференции сообщила, что программа стартовала в конце 2017 года и была направлена на поддержку женского предпринимательства, включающую получение финансов, техническую помощь, обучение и консультации.
«Программа ЕБРР стала успешной, благодаря нашим партнерам: правительству Таджикистана, финансовым учреждениям, консультантам и женщинам-предпринимательницам», - подчеркнула Рустамова.
На конференции были подведены итоги реализации первой фазы вышеназванной программы.
Дешевые деньги
Главная проблема бизнеса в РТ – чрезвычайно высокие проценты на получение кредитов и краткие сроки их использования, при которых сложно добиться рентабельности бизнеса и своевременного возврата денег.
Поэтому малым и средним предприятиям (МСП), возглавляемыми женщинами, в рамках Программы оказывается поддержка в доступе к «дешевым» и льготным кредитам.
В ходе конференции отмечалось, что проценты по кредитам, которые получают женщины-предпринимательницы, ниже обычных на 1-2% со льготными периодами, срок которых может достигать трех лет.
«Дешевые» кредиты выдают финансовые посредники, получившие средства для кредитования предприятий по всему Таджикистану, возглавляемых женщинами.
Посредниками стали пять партнерских финансовых учреждений – ОАО «Банк Эсхата», ЗАО «Первый микрофинансовый банк», МДО «Арванд», «Имон Интернешнл» и «Хумо».
В ходе панельной дискуссии представители названных финучреждений отметили, что практически все они увеличили процент женщин, получивших кредиты, и соответственно, число кредиторов в целом; при этом они довольны уровнем сотрудничества.
Гендиректор МДО «Имон Интернешнл» Александр Еремин, выразил уверенность, что женский сегмент и далее будет расти. При этом он подчеркнул, что этот сектор – более качественный и социально ответственный.
Член правления Банка Эсхата Шухрат Косимов продолжил эту мысль, и сказал, что доля просроченных кредитов у женщин-предпринимательниц гораздо меньше, чем у мужчин.
«Техническая помощь, опыт международных консультантов, увеличение линейки банковских продуктов позволили увеличить число клиентов банка», - также сообщил он.
Гендиректор МДО «Арванд» Шоира Садыкова отметила, что «таджикские женщины были вынуждены заняться бизнесом от бедности в сложное для страны время».
«Но за прошедшие годы женский бизнес настолько вырос и укрепился, что теперь он стал самостоятельным занятием, обеспечивающим равноправие в семье и социальную стабильность в обществе. А банки несут социальную миссию, оказывая помощь в этом процессе», - сказала она.
Все представители финансовых учреждений отметили, что число женщин-получателей кредитов значительно увеличилось, достигнув 40-50%, и они намерены далее наращивать их число.
Важным результатом программы ЕБРР стала выдача (на март 2019 г.) в общей сложности 3 138 кредитов на сумму около $11,12 млн.
Деньги еще не все
Для успешного ведения бизнеса нужны деловые качества, навыки в бухгалтерии, производственных отраслях, умение подбирать и руководить персоналом и многое другое. Многие женщины нуждаются в получении новых знаний, навыков и методов.
И программы ЕБРР предоставляют им такую возможность. Поэтому в ходе конференции много положительного говорилось и о нефинансовых продуктах, той многосторонней помощи, которую получали предпринимательницы.
В целом, 260 женщин-предпринимательниц приняли участие в региональных семинарах, организованных программой ЕБРР в партнерстве с финансовыми учреждениями-партнерами.
Так, МДО «Имон Интернешнл» ознакомил женщин Бохтара с системой налогов и налогообложения страны. Сотни женщин участвовали в небольших тренингах, организованных непосредственно финучреждениями.
ЕБРР также ознакомил предпринимательниц с методом оценки состояния своего дела, который осуществляется с помощью онлайн-портала «Бизнес-линза». В результате последним воспользовались 395 женщин.
Женщины-предпринимательницы могут воспользоваться Программой ЕБРР по консультированию малого бизнеса (ASB – Advice for Small Business), которая помогает им укрепить и расширить свой бизнес. Много добрых слов прозвучало от участниц конференции о механизмах менторства и наставничества.
Знания в сфере ведения бизнеса можно расширить и в игровой форме; поэтому Фонд сберегательных касс по международному сотрудничеству (SBFIC) разработал интерактивную деловую игру, в основе которой лежит принцип обучения через практику.
Настольная версия деловой игры, не требующая компьютера, позволяет участницам из отдаленных районов Таджикистана воспользоваться преимуществом такого обучения.
В апреле 2019 года была также организована учебно-ознакомительная поездка для обзора аналогичной программы в Алматы.
Истории успеха
В ходе конференции не раз звучала позитивная информация: объем женского бизнеса увеличился с 2% до 32%. В числе предпринимательниц есть много интересных личностей, которые буквально с нуля развернули бизнес, востребованный обществом.
Так, Манзура Гафурова рассказала об истории создания своего ООО «Шавкат» в Вахдате.
«По профессии я акушер-гинеколог; в 2002 г. купила аппарат УЗИ, арендовала кабинет и стала принимать женщин. Но достаточно скоро пришла к мысли о расширении дела. Я пригласила к сотрудничеству нескольких коллег, и к 2006 году создала лечебно-диагностический центр со специалистами разного направления, медуслуги которого востребованы местными жителями», - рассказала она.
Елена Глущенко занимается строительным бизнесом и одновременно работает в индустрии красоты, модельер Шахло Ватанова успешно наладила работу госучреждения «Гулдастон», Умеда Гадайбаева владеет кафе «Чатр».
Невозможно в рамках статьи рассказать обо всех участницах и героинях, преодолевших свои слабости, неуверенность и через образование и труд достигнувших успеха в бизнесе.
Отметим лишь, что все они полны оптимизма и большими планами на будущее.
Возможности для этого есть – на конференции сообщили, что вскоре будет объявлено о начале второй фазе проекта ЕБРР.
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