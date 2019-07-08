С недавнего времени в Кыргызстане обряд нике (заключение религиозного брака) проводят только по паспортам. Такая мера, на взгляд духовенства страны, позволит защитить права женщин и детей.
А что думают по этому поводу в Таджикистане, где также актуальна проблема полигамных браков?
Кыргызский нике узаконен
Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) встало на защиту женщин. Отныне заключать нике (никох) могут только лица, достигшие 18-летнего возраста. Хотя с 2016 года проведение нике с участием несовершеннолетних запрещено законом, это не позволило полностью справиться с проблемой.
Так как в некоторых регионах Кыргызстана принято воровать будущих жён, некоторые имамы проводили обряд с похищенной девушкой, потому что нике был единственным способом «узаконить» отношения в таком случае, ведь привести жертву преступления в ЗАГС редко представлялось возможным.
Чтобы упорядочить брачные отношения, впредь обряд нике будут регистрировать в специальных журналах. Местные имамы должны будут ежеквартально отчитываться по проведению нике районному руководству, а те - областному. Итоговые отчеты будут направляться в ДУМК.
На первую, вторую…рассчитайсь!
Мы решили проанализировать ситуацию, если такой шаг вдруг будет предпринят и в Таджикистане. Хотя по закону никох не избавляет будущих супругов от необходимости идти в ЗАГС, этим правилом зачастую пренебрегают. Особенно любители полигамных браков, которые таким путем узаконивают свои отношения второй, третий и даже в четвёртый раз.
Но в таком случае после развода или в случае смерти одного из супругов, вторая половина по закону не имеет никаких прав на имущество, а дети и вовсе считаются вне закона.
42-летняя Сайёра – вторая жена. 15 лет назад мулла узаконил её отношения с Мухаммадом – местным торговцем, у которого был первый брак с Зарнигор. От двух браков у мужчины 7 детей. Недавно жёны узнали, что у их благоверного появилась третья - Мафтуна. Им сделали никох в соседнем районе, где живёт женщина.
«Я подавлена, - говорит Сайёра, - В своё время муж взял меня с ребенком, потому что у него не рождались дети, и после нашего брака его первая жена вдруг стала рожать. Теперь, когда от нашего совместного брака тоже есть дети, и ему в тягость кормить 9 ртов, он ещё раз женился. Если бы никох регулировался, и с мужчин спрашивали, зачем и почему они идут на такой шаг, такого никогда не случилось бы».
Пытаясь справиться с многожёнством в Таджикистане, в 2017 году Комитет по делам религии и упорядочению традиций и обычаев решил усложнить совершение обряда и обязал заключать брак между мужчиной и женщиной только после предоставления свидетельства о регистрации брака в ЗАГСе.
Также Комитет запретил обычным муллам проводить никох, которым теперь занимаются имам-хатибы пятничных и соборных мечетей. Также стоял вопрос о привлечении мулл, совершивших повторный обряд венчания, к административной ответственности.
Но на практике решение коснулось только молодожёнов, неофициальные браки, когда сожители просто хотят посредством никох узаконить свои отношения, никак не пресекаются.
И нам давно пора?
Старший научный сотрудник отдела социологии Института философии, политологии и права им. Баховаддинова Академии наук Бехру Насурова, которая занимается исследованием браков в Таджикистане, считает, что и в нашей стране давно пора ужесточить меры по вступлению мужчин в брак.
- Хотя таджикским законодательством запрещено многожёнство, на самом деле полигамные браки у нас были и есть. Так как в нашем обществе очень сильны религиозные устои, то люди предпочитают шариатский брак – никох штампу в паспорте. И это позволяет некоторым из мужчин пренебрегать светским законом и иметь две, три и даже четыре жены одновременно. И все это делается отнюдь не из-за савоба, благого намерения помочь многодетной вдове, как приписывается религией. Оглянитесь вокруг, в статусе второй жены преимущественно находятся молоденькие девушки, потому что не работают законы, которые бы пресекали такие действия, - говорит Б.Насурова.
Право на счастье или асоциализация общества?
По словам завотделом социологии этого института, члена-корреспондента АН Шоназара Шоисматуллоева, с социальной точки зрения, в Таджикистане - кризис потенциальных женихов.
- Большинство молодых мужчин уезжают в трудовую миграцию, а девушки и женщины фертильного возраста не могут из-за этого вовремя выйти замуж, - говорит он. - Такую картину можно больше наблюдать в сельской местности, где процентное соотношение молодых мужчин и женщин разнятся. Второй аспект – многие мужчины, уезжая на долгие годы, обзаводятся в России новыми семьями.
- На Ваш взгляд, если и наше духовенство предпримет такие же меры, как в Кыргызстане, это поможет пресечь количество незаконных браков?
- Это палка о двух концах. Если взять с точки зрения одиноких женщин, то такой шаг им во вред – они тоже имеют право быть счастливыми, рожать детей. Другой вопрос, независимо от того, это официальный брак или религиозный, необходимо принять закон, который бы обязал мужчин быть ответственными за своих детей, и за семью. То есть никох надо юридически приравнять к официальному браку.
Психолог Шамигул Аминова считает, что упорядочение религиозных браков, их регистрация в единой базе, приведёт к тому, что все меньшее количество людей будут делать никох и это приведёт к асоциализации общества.
- Я больше чем уверена, что запрет браков приведёт к росту проституции в стране. Таким путем, мы сами будем толкать людей к прелюбодеянию, преступным внебрачным связям. Поэтому религиозный брак должен заключаться, чтобы сохранилась чистота отношений, - говорит эксперт.
Надо спасать браки, а не запрещать
Согласно официальным данным, количество разводов в стране за последний год по сравнению с предыдущим, возросло на 3,8% и составляет порядка 12 тысяч случаев.
- И почти каждая вторая семья - молодая, не прожившая вместе даже три года, - говорит Бехру Насурова.
По её мнению, сейчас важно заняться профилактикой расторжения браков, спасать семьи.
- Статус «разведёнки» - «бева» на одну ступень ниже, чем у женщин, которые никогда не были замужем. К ним относятся пренебрежительно, и чтобы этого избежать, многие стараются быстрее выйти замуж, пусть даже вторыми и третьими жёнами. Но практика показывает, что такие браки не долговечны, нагрузка на главу семьи с появлением детей от обеих жён растёт и в итоге, немногие выдерживают и из-за материальных соображений выбирают только первую семью.
Все эксперты сходятся во мнении, что в целях сохранения института брака, пора издавать закон, который запрещает мужчинам жениться до 24-25 лет.
«Таким образом, можно воспитать мужчину так, чтобы он чувствовал ответственность за свою семью, за детей. Если в обществе это будет обсуждаться, возможно, примут закон, который встанет на защиту интересов женщин», - говорят они.
А пока, по словам Бехру Насуровой, будет расти количество молодых, вторых жён-содержанок, которые на определённое время обосновываются в съёмных квартирах на окраинах столицы, имитируя счастливую семью, а потом бесследно исчезают, потому что «надоели» или «нет больше возможности содержать»…
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Кулли ахбор
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11116
Если это узаконят - очередной шаг назад в средневековье. Тогда конституцию все светеские законы зразу отменяйте уже сразу и сделайте главенствующим - шариат. И, ведь хватает вообще ума обсуждать этот бред. Права женщин на селе и без того чуть выше чем у бездомных собак, а с этим "новшеством" - приравняются. Так и напрашивается фраза Лаврова - "Бебилы, бл*ть".
А вот это - "а дети и вовсе считаются вне закона" - как вообще в цивилизованом обществе может существовать такая формулировка?
Саида7
Компетентность некоторых так называемых экспертов вызывает большое сомнение.
Гость7
" ... просто хотят посредством никох узаконить свои отношения ... "
Так все таки законно или нет?
Файз Шарифoв8
Не читал статью потому что в Светском Государстве каким является Таджикистан это обязательно а то получается дикая средневековые . Мир развязывается и общество должно развиваться а не идти назад .Помню в детстве Дед запрещал смотреть телевизор и играть в футбол . Да Вы что как можно что то делать без паспорта в Светском Государстве ????????????????