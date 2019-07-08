Церемонией передачи тяжелой техники - экскаватора и бульдозеров для нужд госучреждений лесного хозяйства Ховалингского, Фархорского и Ванджского районов в республике завершился проект «Адаптация к изменению климата посредством устойчивого лесопользования в важных водосборных бассейнах Таджикистана».
Проект реализовался с 2014 года Агентством лесного хозяйства при правительстве страны и Германским Банком Развития (KfW).
Средства на этот проект в размере 8 млн. Евро были выделены правительством ФРГ из специального Фонда Энергетики и Климата (EKF).
В своей речи глава представительства KfW Андреас Шнайдер отметил, что Таджикистан является одной из самых уязвимых стран мира перед лицом последствий изменения климата и что сектор лесного хозяйства играет важную роль для смягчения последствий и обеспечения адаптации страны к последствиям изменения климата.
Др. Шнайдер напомнил, что этот проект был первым крупномасштабным проектом в секторе лесного хозяйства Таджикистана за годы независимости, и подчеркнул важность правильной эксплуатации и технического обслуживания новой инфраструктуры и техники, приобретенной на средства германско-таджикского сотрудничества во имя развития.
Заместитель Директора агентства лесного хозяйства Наим Набизода, в свою очередь, выразил признательность правительству ФРГ и KfW за оказанную поддержку в рамках проекта и заверил, что Агентство и его структуры продолжат усилия по модернизации сектора и тесной работе с населением для обеспечения устойчивого лесоуправления в республике.
В 2015-2018гг. в рамках проекта были восстановлены 6,5 тысяч гектаров леса с использованием местных, а следовательно – устойчивых к изменению климата – видов деревьев. Госучреждения лесного хозяйства ГБАО, Ванджского района, Ховалингского и Фархорского и Пенджикентского районов получили поддержку в виде модернизированных офисов, офисного оборудования и инвентаря, транспортных средств и тяжелой техники, а также финансирования работ по лесовосстановлению на деградированных участках земли.
Также сотрудники Агентства лесного хозяйства, Государственной лесоохотничьей инспекции Агентства, вышеуказанных лесхозов, группы лесопользователей и члены Обществ по управлению пастбищами в целевых районах проекта прошли обучение по широкому спектру вопросов, связанных с устойчивыми лесопользованием и лесоуправлением, подходу Совместного Управления Лесами, устойчивому управлению пастбищами и лесными угодьями.
Впервые с 1978г. была проведена полная инвентаризация лесных земель для Ховалингского лесхоза и составлен 10-летний План лесоуправления для этого учреждения. Проект тесно сотрудничал с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) по внедрению подхода Совместного управления лесами и усиления потенциала Агентства лесного хозяйства при Правительстве Республики Таджикистан.
Более пяти сотен домохозяйств получили от лесхозов лесные угодья на долгосрочное пользование и поддержку от проекта в виде бесплатных саженцев, рабочих инструментов и сетки для защиты своих участков от выпаса скота. Взамен эти семьи обязались восстановить лесной покров на своих участках.
Помимо прочего, одним из достижений проекта является то, что впервые у Агентства лесного хозяйства появилась возможность собирать, анализировать и хранить цифровые данные по лесным участкам и внедрить систему электронного документооборота. Проект завершился 30 июня 2019г.
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