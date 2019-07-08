Спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев подписал решение о созыве 19-ой сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли республики.

Сенаторы 11 июля рассмотрят 16 ранее одобренных нижней палатой страны законов, сообщил «АП» источник в верхней палате парламента Таджикистана

Самым значимым документом, который рассмотрят сенаторы, является принятый в конце июня закон «О Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан».

Закон запрещает членам политических партий Таджикистана входить в состав Центризбиркома страны. На сегодняшний день почти все политические партии страны имеют своих представителей в составе ЦИК.

Кроме того, согласно нормам нового закона, члены политических партий Таджикистана также не смогут войти в состав окружных избирательных комиссий, а если войдут, то обязаны приостановить свое членство в рядах политических партий.

Сенаторы также рассмотрят вопросы, связанные с внесением поправок в законы «О выборах президента Таджикистана» и «О выборах парламента Таджикистана».

В Таджикистане в 2020 году весной состоятся парламентские выборы, а осенью - президентские.

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