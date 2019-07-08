На чемпионате Азии по видам борьбы среди кадетов в Нур-Султане юные таджикские спортсмены завоевали еще три бронзовые медали. Ранее Фируз Мирзораджабов в весовой категории до 55 кг стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе.
Во второй день соревнований в «классике» Шероз Очилов (до 71 кг) занял третье место. В поединке за «бронзу» он победил соперника из Ирана со счетом 10:0.
В турнире «вольников» две бронзовые награды выиграли Мустафо Ахмедов дар (до 65кг) и Абубакр Шукуров ( до 80 кг).
В итоге сборная Таджикистана в командном зачете вошла в первую десятку участников.
Напомним, что осенью там же, в Нур-Султане, пройдет чемпионат мира по трем стилям борьбы – греко-римской, вольной и женской среди взрослых. Мировое первенство состоится с 14 по 22 сентября текущего года, на нем разыграют большую часть олимпийских лицензий в Токио-2020.
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