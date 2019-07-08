«Мы покидаем Таджикистан не только с надеждой, но и серьезной обеспокоенностью», – заявили правозащитники ООН по итогам своего пятидневного визита в Таджикистан.

По их словам, предстоит еще большая работа по восстановлению справедливости в отношении тех, кто пострадал в ходе гражданской войны, продолжавшейся с 1992 по 1997 год, сообщает Центр новостей ООН.

Вместе с тем, эксперты с удовлетворением отметили изменения в таджикском законодательстве.

Члены делегации Рабочей группы ООН по насильственным исчезновениям сообщают, что им не удалось ознакомиться с официальными данными по событиям девяностых годов. Однако они полагают, что речь идет о тысячах нерасследованных случаев и о существовании нескольких массовых захоронений, которые еще не найдены.

«Мы считаем беспрецедентным такое отсутствие интереса к столь важным событиям, – говорится в заявлении экспертов. – Таджикистан должен создать условия для открытого и всеобъемлющего расследования всех нарушений, которые произошли в те годы, включая насильственные исчезновения».

Эксперты также выразили озабоченность в связи с недавними сообщениями о принудительном возращении на родину граждан Таджикистана, находившихся за границей.

«В одних случаях после кратковременного исчезновения эти люди оказывались в местах содержания под стражей, в других – об их местонахождении до сих пор ничего не известно», – сообщили эксперты ООН.

Власти Таджикистана опровергают эти сообщения.

Члены делегации с удовлетворением отметили изменения, внесенные в законодательство страны в 2016 году. Поправки касаются правил регистрации людей при задержании и оповещения членов их семей.

Вместе с тем правозащитники ООН считают, что новые положения не всегда эффективно соблюдаются и требуют доработок.

В частности, они призвали создать «простой, доступный и эффективный механизм», который позволит людям в короткие сроки устанавливать местонахождение своих близких. Они также настоятельно рекомендовали немедленно ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, отметив при этом, что эта задача уже включена в Национальный план действий Таджикистана на 2017-2020 годы; а также внести в уголовный кодекс отдельную статью, связанную с насильственными исчезновениями.

Члены Рабочей группы поблагодарили правительство за приглашение посетить страну, готовность открыто обсуждать возникающие вопросы и возможность провести все запланированные встречи. В частности, эксперты ООН посетили тюрьму Вахдат, где взбунтовавшиеся заключенные убили троих охранников, а в ответ были убиты 27 арестантов. Правозащитники призвали провести расследование обстоятельств этого инцидента и установить, как были идентифицированы останки убитых заключенных.

В ходе визита члены делегации провели встречи с представителями правительства и гражданского общества, а также родственниками пострадавших и адвокатами. Свой окончательный доклад эксперты ООН представят в Совете по правам человека в сентябре 2020 года.

Члены Рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям в составе ее председателя Бернара Духайме и члена группы Хенрикаса Микевичуса побывали в республике с 30 июня по 5 июля.

Они собирали информацию о положении дел с насильственными исчезновениями и изучили меры, принятые властями страны для предотвращения и искоренения таких случаев.

В ходе поездки члены Группы встречались с родственниками пропавших людей, с официальными лицами, с представителями неправительственных организаций и соответствующих учреждений ООН.

Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям была учреждена в 1980 году. В ее состав входят пять независимых экспертов. Они рассматривают сообщения об исчезнувших людях, поступившие от родственников или правозащитных организаций. Убедившись, что эти сообщения отвечают ряду критериев, Рабочая группа передает материалы о конкретных случаях государственным органам соответствующих стран и обращается с запросами о проведении расследований.

Исчезновения людей происходят во многих странах. Ежегодно в мире бесследно пропадают более десяти тысяч человек. Большинство случаев пропажи людей связаны с внутренними конфликтами, в которых участвуют вооруженные формирования и группировки.

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