Сборы прошли в открытом в феврале прошлого года автоматизированном центре управления Вооруженными силами республики и на учебном полигоне Фахрабад Хатлонской области, сообщил «АП» источник в оборонном ведомстве Таджикистана.
Перед участниками военных сборов выступили секретарь Совбеза Махмадали Ватанзода и министр обороны Шерали Мирзо.
В своих выступлениях они отметили, что «в условиях дестабилизации, которые происходят в некоторых странах мира и региона, каждый гражданин страны, в том числе, члены правительства Таджикистана, должны знать, как поступить во время возникновения конфликтов и вооруженных противостояний».
В рамках сбора члены правительства на территории учебного полигона Фахрабад ознакомились с вооружением и техникой, которые находятся на балансе Вооруженных сил страны, а также стреляли по мишеням из пистолетов и автоматов.
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