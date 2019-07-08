Национальная сборная Таджикистана по футболу стартовала с волевой победы над сборной Индии (4:2) на международном турнире «Hero Interсontinental Cup 2019» в Ахмадабаде.

В своем дебютном матче таджикская сборная, уступая после первого тайма 0:2, смогла во второй половине встречи отправить четыре мяча в ворота хозяев.

Авторами голов в составе сборной Таджикистана стали Комрон Турсунов (56-я минута), Шериддин Бобоев (58-я минута), Мухаммаджон Рахимов (71-я минута) и Шахром Самиев (75-я минута). У сборной Индии дубль сделал капитан команды Сунил Четри, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

Во втором туре в среду, 10 июля, сборная Таджикистана сыграет со сборной Сирией, которая в первом туре сегодня, 8 июля, встретится с командой КНДР.

А в заключительном туре группового этапа 15 июля подопечные Усмона Тошева сразятся со сборной КНДР.

Турнир «Hero Interсontinental Cup 2019» в Индии проходит по круговой системе в один круг, где каждая команда сыграет с каждой. Затем по итогам группового этапа две лучшие команды встретятся в финале, который намечен на 19 июля.

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