По данным Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции Таджикистана, из Худжанда и Истравшана 7 июля на трех специализированных автомашинах в города Душанбе, Нурек и Яванский район были этапированы 128 заключенных, из которых 8 - женщины.

Колона автомашин под усиленной охраной в полдень 7 июля выехала из Худжанда и прибыла в Душанбе в 18 часов 20 минут.

По данным ГУИУН, в пути было сделано шесть остановок.

ГУИУН сообщает, что в местечке Майхура Варзобского района один из заключённых раздал 3 буханки хлеба 16 заключённым. После его употребления через полчаса у 16 заключённых, которые находились в кузове автомашины за госномером 024 ВА 01, наблюдались тошнота, головокружение рвота.

«В 18:20, когда автомашина въехала в исправительное учреждение в следственное учреждение ГУИУН Минюста РТ, состояние употребивших хлеб ухудшилось. 16 человек потеряли сознание. В 18:25 специальная бригада скорой помощи с привлечением специалистов-медиков была доставлена в учреждение ГУИУН Минюста РТ, - передает ГУИУН – В результате скончались 14 заключенных».

По факту отравления, приведшего к смерти 14 заключённых, Генеральной прокуратурой республики возбуждено уголовное дело и создана специальная следственная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование уголовного дела находится под контролем Генпрокурора Таджикистана.

Следствию предстоит выяснить, где был приобретен хлеб, его приобрели сотрудники ГУИУН Минюста или сами заключенные.

Пресс-центр ГУИУН Минюста Таджикистана распространил полный список погибших заключенных.

1. Турдиев Ёкуб Сафармахмадович, 28.01.1991 г. р, житель района Хуросон, джамоата Кизил-калъа, кишлака Сарбанд.

2. Одинаев Валиджон Дарвешович, 13.12.1976 г. р, житель города Гиссар, джамоата Дехконобод, кишлака Багалак.

3. Солихов Неккадам Гулмуродович, 23.07.1985 г. р, житель района Варзоб.

4. Назруллоев Усмонали Бурихонович, 21.03.1979 г. р, житель Яванского района.

5. Буриев Далерджон Бозорович, 16.09.1998 г. р, житель города Истаравшан.

6. Убайдов Афзалшо Хабибович, 23.02.1995 г. р, житель города Вахдат.

7. Сунатуллои Имомали, 05.06.1989 г.р, житель города Душанбе.

8. Юсупов Мехроб Акбаралиевич, 07.07.1992 г. р, житель района Варзоб.

9. Ватаниев Мазмасаид Восеиевич, 20.04.1977 г. р, житель района Абдурахмони Джоми.

10. Манонов Раджабмурод Алимардонович, 26.05.1979 г. р, житель района Файзобод,.

11. Хакимов Хасан Нуралиевич, 17.01.1987г. р, житель района Рудаки.

12. Абдурахмонов Абдурахмон Хасанович 10.02.1997 г. р, житель района Рудаки.

13.Хайдаров Некруз Мирзоалиевич, 21.08.1999, г. р. житель района Дангара.

14. Каюмов Абдуджамил Халилович, 10.11.1967 г. р., уроженец Матчинского района, поселка Бустон.

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