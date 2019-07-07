Первое таджикское предприятие «Urg-Taj» по производству полипропиленовой пряжи для ковровых изделий скоро откроется в свободной экономической зоне «Ургут». Предполагается, что завод ежегодно сможет выпускать товар на $2,9 млн.
СЭЗ «Ургут» - это обособленная территория в Узбекистане, где уже два года абсолютно всем бизнесменам, в том числе, из-за рубежа, предоставляются налоговые и таможенные льготы в зависимости от суммы инвестиций.
«Предприниматели в этой зоне от 3 до 10 лет освобождаются от 10 видов налогов, кроме подоходного налога и пенсионных отчислений. За два года зона привлекла более 60 зарубежных инвесторов, которые реализуют проекты на $232 млн. Таджикистанцы для открытия своего первого завода здесь вкладывают около $3 млн.», - рассказывает в интервью «АП» первый замхокима Ургутского района Гайрат Абдурахманов.
Видеосюжет подготовлен в рамках пресс-тура Независимой школы журналистики «Таджикистан – XXI век» в Республику Узбекистан.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Осияи 6-соларо бори чорум ҷарроҳӣ карданд
Вазъи солимии ҷабрдидагон аз сӯхтор дар истгоҳи Душанбе-Помир муътадил арзёбӣ мешавад
Душанбе: Сохтмони нуҳ меҳмонхона дар ду соли наздик
Ҷароҳати шадиди 2 ҷавон бар асари оташгирии автомашина дар таваққуфгоҳи Помир-Душанбе
Эҳтимоли тамдиди муҳлати сабти симкорт бо ID-шиносномаҳо
Оғози сохтмони роҳи нави “Дарвозаи ғарбӣ - маҳаллаи Чортут” дар Душанбе
Варзишгари навраси тоҷик қаҳрамони Осиё аз рӯи гуштини юнонӣ-римӣ
Қазоқистон ба Тоҷикистон кумаки башардӯстона фиристод
Адвокат: «Ҳаёти Гулнора Каримова дар хатар аст»
Лемпард сармураббии «Челси» таъин гардид.
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста