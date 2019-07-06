Сегодня первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечает день рождения, ему исполнилось 79 лет, передает Tengrinews.kz.

Он родился 6 июля 1940 года в Заилийском Алатау в семье Абиша и Альжан Назарбаевых.

Как отмечается на сайте Елбасы, с выбором имени малыша приключилась целая история. Собравшиеся на той родственники наперебой предлагали самые разные имена. В конце концов бабушка новорожденного, Мырзабала, предложила: "Пусть мой ненаглядный внук носит два имени сразу - Нур и Султан, пусть он будет Нурсултаном".

В 1979 году Нурсултан Назарбаев стал секретарем Центрального комитета Компартии Казахстана. В 1984 году он становится председателем Совета министров Казахской ССР - самым молодым, 44-летним премьером союзной республики в СССР. Весной 1989 года в СССР впервые состоялись альтернативные выборы в высший орган государственной власти.

22 июня 1989 года ЦК Компартии Казахской ССР избирает Нурсултана Назарбаева на должность первого секретаря.

1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента республики, в ходе которых Назарбаев получил поддержку своих избирателей.

Нурсултан Назарбаев, выступление на XVI съезде ЦК Компартии Казахстана в Алма-Ате, 1986 год Фото Tengrinews.kz

В марте 2019 года, после 30 лет правления, Назарбаев сложил с себя полномочия президента. Новым главой государства стал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Нурсултан Назарбаев рассказывал, что отмечает два дня рождения.

"Для меня есть два дня рождения: день, когда я родился, вы знаете, - 6 июля. Второй день рождения - это 1 декабря, день, когда народ Казахстана впервые выбрал меня президентом", - сказал Нурсултан Назарбаев на форуме "100 новых лиц Казахстана" 1 декабря 2017 года.

Бывшего президента Казахстана поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«В этот знаменательный для Вас, Ваших родных, близких и друзей день от всей души желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо казахстанского народа, который с большим почтением и уважением относится к своему Елбасы. Пользуясь возможностью, хотел бы отметить успешное развитие таджикско-казахстанских взаимоотношений в формате стратегического партнерства», – говорится в поздравительной телеграмме Эмомали Рахмона, передает elbasy.kz.

Назарбаева также поздравили Владимир Путин, Си Цзиньпин, Шавкат Мирзиеев, Сооронбай Жээнбеков, Александр Лукашенко, Гурбангулы Бердымухамедов, Александр Вучич и многие другие.

Также, сегодня, в Казахстане отмечается государственный праздник - День столицы. В этом году ей исполняется 21 год.

Праздничные мероприятия в стране начались 5 июля, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял главный флаг страны в Нур-Султане и дал старт празднованию 21-летия столицы, передает .

Отметим, что ранее заместитель акима Нур-Султана Ерлан Каналимов сообщил, что мероприятий в честь праздника планируется в три раза меньше, чем в прошлом году, передает Tengrinews.kz.

В этом году ко Дню столицы в Нур-Султане пройдет около 108 мероприятий, более 80 из которых - бесплатные. Отличают нынешнюю программу социальная направленность и ориентированность на массового зрителя.

Кроме того, были отменены запланированные на День столицы фейерверки. Также сообщалось, что средства, вырученные от проведения мероприятий ко Дню города, передадут в фонд помощи Арыси.

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