В Медицинском центре №3 накануне 6-летней Осие Шерзод сделали очередную, четвертую за эту неделю, операцию.
По словам бабушки Осии – Фатимы Зулфоновой, операция длилась дольше предыдущих трех операций.
“Врачи сказали, что эта операция отличается от предыдущих, потому что сегодня, как нам объяснили, кожу из непострадавших при поджоге мест тела внучки будут пересаживать на обоженные места. Настрадалась моя девочка, мы тоже забыли о доме, дневуем и ночуем здесь, у больницы”, - сказала она.
По ее словам, мать девочки от переживаний тоже заболела.
“Мама Осии не смогла выдержать страдания дочки и тоже заболела. Мы ее отправили домой, чтобы немного пришла в себя, а за Осией присматривает ее тетя. Она говорит, что состояние моей девочки получше”, - отметила Фатима Зулфонова.
О том, что состояние девочки стабильное говорит и тот факт, что ей провели четвертую по счету операцию.
Ранее заведующий ожогового отделения медцентра Тохир Зубайдов сказал, что все операции проходят лишь после определения состояния больной.
“Следующая операция зависит от состояния пациентки, если состояние будет стабильным, мы вместе с доктором Эдгаром Бимером проведем четвертую операцию”, - сказал он “АП” после третьей операции.
Сколько еще операций предстоит Осие – неизвестно. Немецкий врач Эдгар Бимер оценивает ее состояние как стабильное средней тяжести.
Осия Шерзод пострадала в результате того, что трое несовершеннолетних привязали ее к ограде и подожгли. Она получила ожоги 65% тела.
У главное виновника этого инцидента - 13-летнего подростка - выявлены психические расстройства и он помещен в Республикан6ский центр психического здоровья детей и подростков.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Осияи 6-соларо бори чорум ҷарроҳӣ карданд
Вазъи солимии ҷабрдидагон аз сӯхтор дар истгоҳи Душанбе-Помир муътадил арзёбӣ мешавад
Душанбе: Сохтмони нуҳ меҳмонхона дар ду соли наздик
Ҷароҳати шадиди 2 ҷавон бар асари оташгирии автомашина дар таваққуфгоҳи Помир-Душанбе
Эҳтимоли тамдиди муҳлати сабти симкорт бо ID-шиносномаҳо
Оғози сохтмони роҳи нави “Дарвозаи ғарбӣ - маҳаллаи Чортут” дар Душанбе
Варзишгари навраси тоҷик қаҳрамони Осиё аз рӯи гуштини юнонӣ-римӣ
Қазоқистон ба Тоҷикистон кумаки башардӯстона фиристод
Адвокат: «Ҳаёти Гулнора Каримова дар хатар аст»
Лемпард сармураббии «Челси» таъин гардид.
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Гость3
А где родители преступников? Их обязать. И самих дебилов. Чтобы видели воочию страдания людей. Одного почему то упрятали в психушку. От наказания? Кто определил что он ку-ку? А если он заведомо был идиотом, почему без присмотра один среди людей? Опять же вина родителей.
Человек5
"дневуем и ночуем здесь, у больницы” - не "дневуем", а "днюем", грамотеи!