В Самарканде на практике применили креативную идею из Эстонии - в городе запустили программу "Социальный ларек".

Портал "Правда Востока" побеседовал с инициатором проекта Алексеем Березовским.

"Однажды задался вопросом: дети растут. Куда девать старые (и даже новые) вещи: хорошую одежду, обувь и прочее? Обычно с супругой отвозили все в церковь - там раздают нуждающимся. Но хотелось масштабного охвата. Возникла идея организовать помещение либо ларек, куда все будут отдавать старые вещи, а те, кто нуждается в них, бесплатно их забирать", - сказал порталу Березовский.

Но, по его словам, все упиралось в финансы: нужно было арендовать помещение, оплачивать коммунальные услуги, платить человеку, который там будет дежурить.

"Безусловно, один я сделать все это не смог бы. Поэтому опубликовал тематический пост в Фейсбук-группе "Потребители Самарканда", где призвал откликнуться людей, желающих воплотить идею в жизнь. Причем сделал акцент именно на человеческом ресурсе, то есть никакого сбора средств не было", - сказал он.

Фото: группа в Facebook "Я - самаркандец"

Березовский отметил, что всего за день к инициативе подключились несколько человек.

"Сразу двое предложили свои помещения бесплатно - под социальный ларек. Выбрали тот, что в принципе строился примерно для таких же целей, но идея не реализовалась, так как тогда не оказалось добровольцев. Его любезно предоставил Хайрулла Мамасолиев. Собравшись с откликнувшимися людьми, решили открывать ларек на пару часов в день, предварительно дав объявление во всех соцсетях и Телеграм-каналах. Обрадовало, что люди приносили вещи и просили подключить их к команде; так собралась группа из нескольких десятков добровольцев. Дежурим по очереди, в основном вечером. Хочу подчеркнуть, что это социальный проект, и мы сразу же убрали всякую монетизацию", - сказал инициатор.

Схема программы "Социальный ларек" проста: у каждого дома есть вещи, ко орые уже не нужны, но при этом хорошо сохранились. Они могут принести все это в социальный ларек. На вещь (одежду, игрушку либо старую технику - даже сломанную, возможно, которую могут починить), обувь и др) наносится маркировка: имя человека, который ее принес и номер телефона. Тот кто забирает ее перезванивает принесшему ее и благодарит.

По словам Алексея Березовского, в планах задействовать таксистов, которые также безвозмездно привозили бы людей с ограниченными физическими возможностями в ларек, поставить и холодильник, где хранилась бы еда, которую приносят неравнодушные.

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