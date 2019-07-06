Глава Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись после 25 лет совместной жизни. Судья округа Кинг в штате Вашингтон подписал бумаги о расторжении брака 5 июля.

О планах расторгнуть брак чета заявила еще в январе, передает News.ru

После развода экс-супруге глава Amazon передаст 19,7 млн акций компании. Сейчас этот пакет, по данным Bloomberg, оценивается в $38,3 млрд.

Подобного капитала уже достаточно, чтобы поместить Маккензи на 22-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, в который входят 500 самых богатых людей мира.

Безос при этом сохраняет в компании 12-процентную долю на сумму $114,8 млрд, что позволяет ему оставаться самым богатым человеком в мире.

Ранее на этой неделе пара составила план по воспитанию детей (у Безосов четверо детей – трое родных сыновей и приемная дочь).

Свои доли в Washington Post и компании по исследованию космоса Blue Origin (также принадлежат Безосу) Маккензи решила оставить бывшему мужу. В мае она пообещала пожертвовать более половины своего состояния на благотворительность.

Американская компания Amazon заняла первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019.

Оценочная стоимость онлайн-ретейлера составила $315,6 млрд. По сравнению с прошлым годом фирма Джеффа Безоса улучшила своё положение на две позиции, поднявшись с третьего места на первое.

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