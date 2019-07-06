Одним из главных событий нынешней недели стал Отчет Таджикистана по правам человека перед ООН в Женеве, где таджикская сторона пыталась доказать, что в стране принимаются все по защите прав человека, а члены Комитета ООН задавали все больше вопросов о пытках заключенных и задержанных.
Трагедия, случившаяся с маленькой девочкой Осией, также продолжала беспокоить общественность и на этой неделе.
На этой неделе стало известно, что для разгрузки одной из самых загруженных дорог в столице построят новую объездную дорогу. И к концу недели в Душанбе начался отбор на шоу талантов Central Asia’s Got Talent.
Об этих и других новостях в сегодняшнем подведении итогов недели.
Правительственная группа Таджикистана в Женеве 2-3 июля отчиталось перед Комитетом ООН по правам человека о ситуации с соблюдением прав человека в стране и выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах.
Глава делегации Таджикистана, генеральный прокурор страны Юсуф Рахмон, представляя доклад, заявил, что правительство Таджикистана уделяет особое внимание выполнению своих международных обязательств по обеспечению прав человека.
По его словам, за последние 4-5 лет в стране приняты и реализуются программы по улучшению ситуации с соблюдением прав человека и «никто не имеет права попирать права другого человека».
Однако члены Комитета заявили, что получают сообщения о преследовании сторонников оппозиции, ограничении свободы слова и свободы вероисповедования, пытках заключенных и задержанных.
На этой неделе президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сказал, что глава Таджикистана Эмомали Рахмон приедет с визитом в Кыргызстан.
4 июля во время встречи с жителями Баткена он заявил, что «скоро уважаемый президент Эмомали Рахмон приедет с визитом в Кыргызстан, наши переговоры будут продолжены и мы ни в коем случае не оставим без внимания решение пограничных вопросов».
«Нельзя поддаваться провокациям, очень важно помнить народную поговорку о том, что «Ближний сосед лучше — чем дальний родственник». Нам надо беречь и приумножать тесные дружественные отношения. С соседями делить нечего, у нас и мазары и базары одни. Мы - единоверцы, с одного арыка пьем воду». Когда президент Таджикистана планирует поехать в Кыргызстан - пока неизвестно
В начале недели Таджикистан посетил президент ЕБРР сэр Сума Чакрабарти. Он провел встречи с президентом страны Эмомали Рахмоном и представителями правительства, где стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между республикой и банком.
Также Сума Чакрабарти дал эксклюзивное интервью Asia-Plus и рассказал об итогах своего визита.
2 июля в Душанбе скончалась жена спикера верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаида Убайдуллоева - Рузигул Каримова. А он в это время находился в Москве на международном форуме.
Между тем, президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил дом Убайдуллоева и выразил ему соболезнование.
Из сферы экономики и финансов: Таджикистан предложил Ирану предоставить дополнительные средства для достройки тоннеля «Истиклол», соединяющего центральную часть республики с Согдийской областью. Согласно предварительным расчетам, для выполнения этих работ потребуется в целом $8 млн.
Германский банк реконструкции и развития (KfW) выделил 5 миллионов Евро для ремонта и оснащения Республиканской клинической детской больницы, размещенной в 11 корпусе Национального медицинского центра «Шифобахш».
Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о проведении конкурсов по выявлении лучшего микрорайона и улицы столицы Таджикистана. Лучшему микрорайону и улице Душанбе будут вручены по 6 тысяч сомони.
А мы попросили пользователей ФБ в Душанбе рассказать нам о проблемах города. Оказалось, самые главные проблемы столичных улиц – отсутствие детских площадок, мусор и нехватка места для жизни.
На этой неделе стало известно, что первые паломники поедут в хадж 25 июля, ну а мы посчитали…
6-летней Осие за ээту неделю провели уже 4 операции и ее состояния стабильное.
3 июля у ГАИ Таджикистана был день рождение, а мы по этому случаю нас пустили в Центр «Безопасный город».
О том, что виниловую пластинку с, вероятно, последней записью голоса Садриддина Айни обнаружил душанбинский коллекционер, музыкант Джэк Рок мы тоже узнали на этой неделе.
Музыкант купил несколько пластинок, в том числе запись Айни у одной женщины. Цена вопроса – 20 сомони за пластинку. А она оказалась раритетной и очень значимой.
В Душанбе началось строительство новой объездной дороги «Западные ворота Душанбе – махалля Чортут», протяженностью 9,2 километра. Она соединит запад города через Национальный парк Таджикистана со столичным микрорайоном «Политехникум». Ширина этой восьмиполосной дороги по проекту составляет 40 метров.
Также стало известно, что в ближайшие два года в Душанбе построят девять новых гостиниц, которые одновременно смогут принимать свыше 1 тыс. гостей. А мы вспомнили, что еще построят в столице.
В пятницу в душанбе начался отборочный тур Central Asia`s Got Talent.
Организаторами шоу в Таджикистане выступает ASIA-Plus Media Group и телеканал "Сафина". Генеральный партнер МегаФон Таджикистан. Само шоу вы сможете посмотреть по ТВ «Сафина».
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