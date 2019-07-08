АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
- В Душанбе в театре оперы и балета им Айни пройдет масштабное событие - Central Asia’s Got Talent! Билеты на мероприятия можно бесплатно приобрести в офисе медиа-холдинга “Asia-Plus” (ул. С. Шерози, 16, ГЖК).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ИЮЛЯ
День инвалидов.
День рыбоводов.
1932 – Образован Дангаринский район.
1944 – В СССР учреждены почетное звание «Мать-героиня», орден «Материнская слава» и «Медаль материнства».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 ИЮЛЯ
1903 – Родился Народный артист Таджикистана Николай Каюков.
1948 – Родился художник Рахматулло Абдурахмонов.
1950 – Родился государственный деятель Бобохон Махмадов.
1959 – Родился певец заслуженный артист Таджикистана Усмонали Рахматов.
1964 – Родилась танцовщица, заслуженная артистка Таджикистана Заррина Ёдгорова.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла.
По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.
По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла.
По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 37-39 тепла.
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 38-40 тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 39-41 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 31-33 тепла.
Осияи 6-соларо бори чорум ҷарроҳӣ карданд
Вазъи солимии ҷабрдидагон аз сӯхтор дар истгоҳи Душанбе-Помир муътадил арзёбӣ мешавад
Душанбе: Сохтмони нуҳ меҳмонхона дар ду соли наздик
Ҷароҳати шадиди 2 ҷавон бар асари оташгирии автомашина дар таваққуфгоҳи Помир-Душанбе
Эҳтимоли тамдиди муҳлати сабти симкорт бо ID-шиносномаҳо
Оғози сохтмони роҳи нави “Дарвозаи ғарбӣ - маҳаллаи Чортут” дар Душанбе
Варзишгари навраси тоҷик қаҳрамони Осиё аз рӯи гуштини юнонӣ-римӣ
Қазоқистон ба Тоҷикистон кумаки башардӯстона фиристод
Адвокат: «Ҳаёти Гулнора Каримова дар хатар аст»
Лемпард сармураббии «Челси» таъин гардид.
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста