АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- В Душанбе в театре оперы и балета им Айни пройдет масштабное событие - Central Asia’s Got Talent! Билеты на мероприятия можно бесплатно приобрести в офисе медиа-холдинга “Asia-Plus” (ул. С. Шерози, 16, ГЖК).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ИЮЛЯ

День инвалидов.

День рыбоводов.

1932 – Образован Дангаринский район.

1944 – В СССР учреждены почетное звание «Мать-героиня», орден «Материнская слава» и «Медаль материнства».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 ИЮЛЯ

1903 – Родился Народный артист Таджикистана Николай Каюков.

1948 – Родился художник Рахматулло Абдурахмонов.

1950 – Родился государственный деятель Бобохон Махмадов.

1959 – Родился певец заслуженный артист Таджикистана Усмонали Рахматов.

1964 – Родилась танцовщица, заслуженная артистка Таджикистана Заррина Ёдгорова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 31-33 тепла.