АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

– В 18.00 в гостинице Серена Душанбе состоится концерт американской певицы Сьюзен Уильямс в сопровождении пианиста Дженнифер Хемстра. Музыка будет в разных жанрах, включая оперные арии, французские и немецкие песни, американские народные мелодии и бродвейские хиты. Стоимость билетов - 20 сомони, их можно приобрести на стойке регистрации отеля.

– Для любителей горного отдыха есть возможность выбраться за город и подняться на Гузгарфский водопад. Сбор в 8:30 на остановке "Водонасосной". Более подробная информация по телефону: 918340043.

- В Нур-Султане завершается Чемпионат Азии по видам борьбы среди кадетов соревнованиями по вольной борьбе в весах 45, 48, 51, 55, 60, 92 и 110 кг.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 ИЮЛЯ

2003 - РТ и МАГАТЭ подписали Соглашение «О применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия», а также дополнительный протокол к данному соглашению.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 ИЮЛЯ

1942 – Родилась доктор филологических наук, профессор Турдихон Бердиева

1969 – Родился фольклорист Саъди Косими.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17тепла, днем 29-31 тепла.