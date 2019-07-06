АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

– В театре оперы и балета имени Айни проходит кастинг на участие в конкурсе Central Asia’s Got Talent! Прослушивания и просмотры кандидатов начнутся в 8 часов и продляться до позднего вечера.

- В Культурном центре Бактрия состоится лекция Станислава Сухора из Польши музыкальном менеджменте и бизнесе в музыке. Начало в 16:00.

– В 15.00 по адресу ул. М. Турсунзаде, 45, 4 этаж, 401 кабинет (ориентир ст. «Спартак») – открытая встреча на тему «Что такое негативные установки». О том, почти при равных условиях кто-то достигает поставленных целей и кому-то что-то мешает это сделать? Стоимость участия – 40 сомони, телефон для справок - +992 918 611 804, +992 939 000 317

- В Национальном музее в Душанбе состоится фотовыставка Заура Дахте «Горизонты дружбы».

– В Нур-Султане продолжается Чемпионат Азии по видам борьбы среди кадетов. В этот день в борьбу вступают «вольники» в весовых категориях 65, 71 и 80 кг.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ИЮЛЯ

Международный день работников кооперации.

2004 – Открыт второй мост через реку Пяндж в местечке Рузвай Дарвазского района.

2004 - Состоялась церемония закладки фундамента Университета Центральной Азии.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 ИЮЛЯ

1905-1976 – Родился государственный деятель Мухаммадали Курбонов.

1953 – Родился журналист Давлат Султонов.

1953 – Родился ученый, инженер-технолог Кудратулло Мираков.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами сохраняется мгла. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 16-21 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 29-31 тепла.