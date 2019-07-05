Шесть человек погибли, более 120 пострадали в результате торнадо в китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает Segodnya.ua.
Торнадо обрушился в среду, 3 июля на уезд Кайюань. Скорость ветра достигала 23 метров в секунду. Примерно через 15 минут порывы ветра начали стихать и власти города немедленно запустили экстренный план реагирования на чрезвычайные ситуации.
В результате разгула стихии были повреждены многочисленные здания и электросеть, под завалами оказались около 210 человек, в настоящий момент подтверждена гибель шести, более 120 пострадали.
Спасательная операция продолжается.
Напомним, ранее в этом месяце на китайскую провинции Гуандун и прочие регионы Поднебесной обрушились мощные ливни, в результате чего десять человек погибли и еще сотни тысяч оказались в зоне повышенного риска.
А в июне в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны. Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек.
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