Главное управление охраны МВД Узбекистана и его территориальные подразделения переданы Национальной гвардии. Положение о службе охраны Национальной гвардии Республики Узбекистан было утверждено правительством страны 3 июля, передает ИА "Фергана".

Задачей службы является обеспечение охраны государственных объектов, особо важных, категорированных и иных объектов, имущества физических и юридических лиц на договорной основе.

Цены на охранные услуги для организаций, финансируемых из государственного бюджета, устанавливаются по согласованию с Минфином, для других организаций командир Национальной гвардии будет определять их самостоятельно.

Национальная гвардия Узбекистана была создана в 1992 году в составе Вооруженных сил Узбекистана. В 2017 году ее вывели из ВС и сделали самостоятельной структурой. По некоторым данным, до января 2018 года Нацгвардия насчитывала около 1000 человек и занималась исключительно охраной стратегических объектов и особо важных персон.

В июне Нацгвардию наделили правом выдавать гражданам разрешения на приобретение, на хранение и ношение (это два разных разрешения) оружия.

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