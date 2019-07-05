Японские компании планируют помочь властям разгрузить дорожные пробки во время Токийской Олимпиады в следующем году. Для этого они будут просить сотрудников работать дома или взять отпуск.

Эта одобренная правительством инициатива ставит целью разгрузить заторы в столице во время Летней Олимпиады, передает NHK.

К примеру, автомобилестроительная компания Honda сказала, что попросит около 1 200 сотрудников головного офиса в Токио работать дома или взять оплачиваемый отпуск.

Компания протестирует эту инициативу на протяжении двух недель начиная с 22-го июля этого года.

Компания-производитель персональных компьютеров Lenovo Japan также предоставит такую возможность двум тысячам своих сотрудников во время Олимпиады.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Предполагается, что в ней примут участие более 121 тыс. спортсменов из более 200 стран мира.

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