Рынок недвижимости столицы Таджикистана за последние годы активно развивался, что позволяло сдерживать цены, однако в начале этого года цены на и без того драгоценные квадраты стали расти.

В январе-мае этого года в Душанбе было построено на 76% квадратных метров меньше, чем в этом же периоде 2018 года. Если в этом году было построено жилых домов общей площадью в 27,5 тысяч квадратных метров, то в прошлом - 114 тысяч.

Существенное снижение количество возводимого жилья привело к постепенному росту цен на него.

В начале этого года Комитет по архитектуре и строительству при правительстве РТ сообщил, что за последние два годы стоимость жилья в Душанбе оставалась практически неизменной: один квадратный метр в центральной части города в среднем составлял $600, а на окраинах - $350.

В настоящее время, согласно данным агентств по продаже недвижимости, квадратный метр жилья в центре города составляет в среднем $750, а на периферии - $450.

В начале февраля парламент Таджикистана одобрил законопроект, который вводит плату за разрешение на строительство жилья или торговых точек в Душанбе. Стоимость разрешения составляет от 165 до 220 сомони ($17 – $23) за один квадратный метр.

Риэлторы говорят, что повышение стоимости жилья в новостройках спровоцировало подорожание жилья на вторичном рынке. Если, к примеру, год назад однокомнатную квартиру на окраине столицы можно было приобрести за $20 тысяч, то сегодня за неё требуют уже около $23 тысяч.

Специалисты в области недвижимости связывают снижение темпов ввода жилья в эксплуатацию с отсутствием у застройщиков денег. Они отмечают, что многие фирмы законсервировали строительство и не могут продавать площади.

Фото Asia-Plus

Простому обывателю создавшаяся ситуация кажется довольно парадоксальной. Почему в предыдущие сравнительно кризисные в финансовом плане годы в эксплуатацию сдавались огромные площади, а сегодня, когда ситуация постепенно нормализируется, эти объемы сокращаются?

На самом же деле, отмечают специалисты, всё предельно просто: цикл развития проекта в недвижимости (от приобретения участка до ввода объекта в эксплуатацию) занимает около пяти лет. А это значит, что в прошлые годы сдавались объекты, утверждённые ещё в докризисный период. Однако ситуация изменилась, а свернуть уже начатые проекты было невозможно. В итоге построили, а продавать уже не могут.

Несмотря на то, что спрос сильно уступает предложению, администрация Душанбе в начале года сообщила, что к 2021 году в столице построят 130 новых высотных домов.

Квадраты в Душанбе дешевле…

Несмотря на подорожание жилья, квадратный метр в Душанбе все еще остается дешевым по сравнению другими главными городами Центральной Азии.

Фото Asia-Plus

Стоимость квадратного метра жилья в Бишкеке колеблется от 600 до 1200 долларов за квадратный метр. Весной и летом цена может несколько снижаться из-за отсутствия спроса, сообщают местные СМИ. Осенью и зимой, наоборот, повышаться. Риелторы связывают это с тем, что в начале года люди вкладывают деньги в производство или сельское хозяйство, а во второй половине года на полученную прибыль они приобретают жилье.

Средняя стоимость квадратного метра в Астане, по данным казахских изданий, составляет около $870, а в Алматы - $1165. Отмечается, что в целом в Казахстане сохраняется высокий спрос на новую недвижимость, в некоторых ситуациях спрос растет и даже превышает предложение.

Согласно проведенному узбекскими специалистами обзору рынка недвижимости, средняя цена предложения на вторичном рынке Ташкента составляет свыше $600 за квадратный метр, а на первичном рынке (новостройках) квадратный метр стоит в среднем $1200.

А вот в Ашхабаде, по данным радио «Азатлык», цена на недвижимость за последний год снизилась на треть. Год назад двухкомнатная квартира в столице Туркменистана стоила около $45 тысяч. Сейчас стоимость снизилась до $30-35 тысяч. Двухкомнатная квартира в среднем это 70 квадратных метров, таким образом, можно сказать, что в Ашхабаде квадрат жилья стоит $430-$500. Невысокие цены в столице Туркменистана наблюдатели связывают с очередной волной эмиграции - в связи с экономическим кризисом многие люди стремятся покинуть страну.

Фото Asia-Plus

…но это не значит, что ты можешь их приобрести

Но, конечно, важно понимать, что более низкая стоимость жилья еще не говорит о его доступности или же недоступности в том или ином городе. Для этого надо учитывать также денежные доходы населения, в частности заработные платы. А самая низкая средняя зарплата среди стран региона как раз таки сложилась в Таджикистане.

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