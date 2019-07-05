Совместное предприятие по производству бройлерных цыплят создано по инициативе самаркандского предпринимателя Заршеда Мухаммадиева и местного предпринимателя Абдуахада Рахимова.

Церемония сдачи в эксплуатацию совместного предприятия – птицефабрикы ООО «Сугд Самарканд Парранда» состоялась 4 июля с участием председателя города Худжанда Маъруфа Мухаммадзода в северо-восточной промышленной зоне города.

По данным руководства предприятия, на первом этапе яйца будут ввозится из города Самарканд и цыплята будут выращиваться с использованием современного оборудования.

Ежемесячная производственная мощность предприятия – 100 тысяч бройлерных цыплят. Также ООО «Сугд Самарканд Парранда» будет ежемесячно производить 100 тонн куриного мяса.

Совместное предприятие намерено открыть свои филиалы в Исфаре и Матчинском районе. В настоящее время на развитие предприятия привлечено $100 тыс. инвестиций, до конца года эта сумма составит $500 тыс.

Председатель Худжанда Маъруф Мухаммадзода похвалил инициативу и выразил готовность создать необходимые условия для создания филиалов предприятия в различных частях города.

Кроме этого, директор ГУП «Паррандапарвар» министерства сельского хозяйства РТ Машокир Назаров, в своем выступлении на церемонии открытия отметил, что руководство страны и правительство с целью импорта производственных технологий и производства импортозамещающей продукции предоставляет различные льготы и поддержку.

В свою очередь, учредитель птицеводческого предприятия ООО «Сугд Самарқанд Парранда» Заршед Мухаммадиев выразил готовность использовать все существующие возможности для ввоза современных технологий и увеличения объемов производства продукции.

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