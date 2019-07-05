В министерстве иностранных дел Таджикистана 4 июля состоялось консультативное заседание по вопросам сотрудничества и координаций совместных действий по Афганистану на уровне руководителей Управления стран Азии и Африки МИД РТ и Второго департамента стран Азии МИД России.
На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с региональной безопасностью и ситуацией в Афганистане.
В частности, обсуждались вопросы борьбой с международным терроризмом и экстремизмом, дальнейшим взаимодействием двух стран в рамках двусторонних и международных и региональных организаций.
Кроме этого, стороны поговорили о двусторонних связях в областях экономики, торговли, инвестиции, науки и техники, образовании и здравоохранении, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана
На полях заседания глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял Специального представителя президента России, Директора второго Департамента Азии МИД России Замира Кабулова.
Стороны обсудили обстановку в Афганистане, сотрудничество Москвы и Душанбе в обеспечении региональной безопасности.
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