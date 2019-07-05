Юный борец классического стиля Фируз Мирзораджабов в первый же день соревнований на чемпионате Азии по видам борьбы среди кадетов в Нур-Султане завоевал золотую медаль.

Таджикский спортсмен в весовой категории до 55 кг по пути к финалу победил сверстников из Туркменистана и Казахстана. В финальном поединке Фируз взял верх над своим соперником из Узбекистана с результатом 4:2.

В первый день чемпионата на татами вышли борцы классического стиля в весовых категориях 45, 48, 51, 55, 60, 92 и 110 кг.

Сухроб Алимов (45 кг) и Давлатджон Худойбердиев (48 кг) заняли в своих весовых категориях 5-е места.

Сегодня борьбу продолжат спортсмены весовых категорий 65, 71 и 80, также состоятся соревнования среди девочек в весах 40, 46, 53, 61 и 69 кг. Отметим, что в женской борьбе команда Таджикистана традиционно отсутствует.

6 июля девочки продолжат соревнования в категориях 43, 49, 57, 65, и 73 кг. В этот же день в борьбу вступают «вольники» в весовых категориях 65, 71 и 80 кг.

Турнир завершится 7 июля соревнованиями по вольной борьбе в весах 45, 48, 51, 55, 60, 92 и 110 кг.

Предварительные поединки состоятся с 10.30 по 14.00 (время душанбинское), а финалы – с 17:00 до 19:30.

Напомним, что осенью там же, в Нур-Султане, пройдет чемпионат мира по трем стилям борьбы – греко-римской, вольной и женской среди взрослых. Мировое первенство состоится с 14 по 22 сентября текущего года, на нем разыграют большую часть олимпийских лицензий в Токио-2020.

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