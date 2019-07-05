Мэр Душанбе Рустам Эмомали и посол Индии в Таджикистане Сомнат Гош 4 июля дали старт реализации проекта строительства объездной дороги «Западные ворота Душанбе – махалля Чортут», сообщил «АП» источник в администрации мэра.

По данным источника, данная дорога предусмотрена для снижения нагрузки на дорогах столицы.

«Поток автомашин, движущийся из Гиссарской долины в сторону Хатлона и обратно, после сдачи в эксплуатацию дороги, минует столицу», - сказал источник.

Обходная дорога «Западные ворота Душанбе – махалля Чортут», протяженностью 9,2 километра, соединит запад города через Национальный парк Таджикистана со столичным микрорайоном «Политехникум». Ширина этой восьмиполосной дороги по проекту составляет 40 метров.

На сегодняшний день в столице также проджолжается ремонт и реконструкция столичных дорог в районе Караболо (строительство трехуровневой эстакады), от 101 микрорайона до Западных ворот Душанбе, от цирка до Мохи нав.

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