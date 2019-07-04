Заседание Межправительственной совместной комиссии Таджикистана и Афганистана по торгово-экономическому и социально-техническому сотрудничеству состоялось сегодня в Душанбе.

Вопросы двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в сферах стандартизации, энергетики, водных ресурсов, нефти и газа, предотвращения чрезвычайных ситуаций, защиты окружающей среды, промышленности, транспорта, культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты - вот спектр рассмотренных на заседании тем, сообщиает "Ховар".

Завтра работа межправительственной комиссии продолжит работу, будет подписан протокол по итогам заседания.

По данным Агентства по статистике при президенте РТ, Афганистан остаётся одним из основных партнёров Таджикистана по экспорту товаров. Товарооборот между странами за первый квартал 2019 года составил 35,5 млн долларов, экспорт из Таджикистана в Афганистан — 35,47 млн долларов. Наблюдается превышение экспорта над импортом, который составил всего 32 тысячи долларов.

В таджикской столице сегодня также прошло консультативное заседание по вопросам сотрудничества и координации совместных действий по Афганистану. Оно прошло на уровне руководителей Управления стран Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Таджикистан и Второго департамента стран Азии Министерства иностранных дел России.

Стороны рассмотрели вопросы, связанные с региональной безопасностью и ситуацией в Афганистане, борьбой с международным терроризмом и экстремизмом, дальнейшим взаимодействием двух стран в рамках двусторонних, международных и региональных организаций. Также были обсуждены вопросы двусторонних связей в экономике, торговле, инвестициях, науке и технике, образовании, здравоохранении.

Сегодня же глава таджикского внешнеполитического ведомства Сироджиддин Мухриддин провел переговоры со Специальным представителем президента России, директором второго Департамента Азии МИД РФ Замиром Кабулоым, прилетевшим в Душанбе для участия в таджикско-российских консультациях по вопросам сотрудничества по Афганистану, сообщает департамент информации МИД РТ.

источник: mfa.tj

Дипломаты рассмотрели вопросы региональной безопасности и ситуации в Афганистане, борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, а также дальнейшего взаимодействия двух стран в рамках двусторонних, международных и региональных организаций.

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