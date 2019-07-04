Европейский Союз запустил программу по содействию переменам в Азии (SWITCH-Asia) для поддержки устойчивого потребления и производства (УПП) и перехода к зеленой экономике в Азии. Программа была распространена на Центральную Азию в 2019 году, сообщила пресс-служба Делегации ЕС в Узбекистане, сообщает CA-NEWS.



5 июля в Бишкеке будет проведена презентация Программы по содействию переменам в Азии, с целью внедрения указанной программы в Центральной Азии, обсуждения проблем и возможностей, и определить план работы для Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистан и Узбекистана на ближайшие три года.



Мероприятие, посвященное запуску программы, происходит в тесном контакте с Форумом ЕС-Центральная Азия и Министерской встречей (6-7 июля), на которой будет представлена новая Стратегия ЕС-Центральная Азия. Эта Стратегия включает в себя, в частности, конкретный пункт о сотрудничестве в области окружающей среды, водных ресурсов и реализации Парижского соглашения об изменении климата.



Казахстан и Кыргызстан находятся в процессе разработки национальных стратегий зеленой экономики, в то время как правительство Узбекистана предприняло значительные шаги, чтобы заявить о своей приверженности энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, в частности солнечной энергии. Аналогичным образом, Таджикистан привержен осуществлению значительных экологических программ. По схожей схеме Кыргызстан преследует экологически чистую модель развития посредством инициатив, варьирующихся от органического сельского хозяйства до энергоэффективного освещения и возобновляемых технологий, а также создания особой экономической зоны для зеленых технологических компаний.

Кыргызстан также привержен развитию правовой базы, которая будет определять приоритеты зеленой экономики страны.



В последующие годы (2019-2022) пять стран Центральной Азии получат поддержку экспертов из Фонда устойчивого потребления и производства в рамках Программы по содействию переменам в Азии.