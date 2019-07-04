Стамбульский имам Мустафа Иф покорил сердца пользователей социальных сетей по всему миру, организовав в мечети приют для бездомных кошек

Детская жестокость в последнее время в Таджикистане сейчас самая актуальная тема. Подростки с ножами, малолетние воры и даже убийцы - маленькие дети убивают животных. Рост подростковой преступности в Таджикистане вызывает обеспокоенность у общества.

До сих пор общество негодует при обсуждении темы поджога маленькой девочки со стороны трех подростков в окрестностях Душанбе.

На днях интернет-сообщество снова всколыхнула новость о том, что дети в одном из районов Душанбе до смерти забили камнями котёнка. Этот факт очень обеспокоил пользователей соцсети Фейсбук, где и были выложены фотокадры с ЧП.

«Дети избили до смерти камнями котёнка. Сидят матери на скамейках и смотрят, улыбаются. Что мы упустили, что никак не получается не убивать бедное животное, которое никого не трогало, никому плохого не желало. Жило ради того, чтобы выжить. Как можно считать себя человеком, говорить «харам», когда такими действиями они сами давным давно «харам», - написал пользователь под ником Джон Джон в группе «В мире добра» в Фейсбуке.

Комментаторы сразу же среагировали на этот пост: «Из-за безответственности родителей самые маленькие детки камнями, фруктами и все что в руки попадет бросают в животное. Собак они боятся, а бедных кошек бьют, издеваются над ними».

Многие пользователи предположили, что родители этих детей думают, что кошка - это «харам» и с ней можно делать, что хочешь.

Слово богословам

Это не первый случай, когда подростки издеваются над животными, однако это не сильно беспокоит их родителей.

В прошлом году общество взбудоражила новость о том, как 18-летний Фаррух из Душанбе жестоко убил кошку. В содеянном он признался, и поплатился за это штрафом в 150 сомони.

Пользователи сети видят причину в том, что родители этих детей очень халатно относятся к воспитанию своих детей, и не всегда обращают внимание на такие поступки.

А мы решили обратиться в Совет улемов Таджикистана с вопросом, является ли кошка в исламе «запретным» животным?

Представитель Совета улемов Джамолиддин Хомушов отметил, что «в исламе все живое на земле имеет право жить».

«Есть общепринятые правила, определенные животные, которые забиваются для использования в пищу. Но чтобы убивать животных, просто считая, что они «харам» - такого в исламе нет, и не было. Господь создал все живые существа осмысленно. Любить животных в исламе призывали всегда.

Есть хадис, гласящий о том, что женщина попала в ад за то, что заперла кошку, не давала ей пищу и воду и не позволила ей самой искать пропитание. И, наоборот, по другому хадису, человек, погрязший в грехах, был прощен за то, что дал напиться страдающей от жажды кошке», - рассказал религиозный деятель.

«Один из ближайших сподвижников Пророка Мухаммада (мир ему) так любил кошек, что его назвали Абу Хурайрой (Хурайра - кот по-арабски, - прим. ред.)», - отметил богослов.

Напомнил он и о любимой кошке Пророка Мухаммада – Муэцца.

В других странах исламского мира иначе

Если в таджикском обществе некоторые очень жестоко поступают с животными, в том числе, с кошками, то в ряде мусульманских стран мира особенное отношение к кошачьим. Возможно, именно благодаря Муэцце.

Есть сказание, что Пророк Мухаммад так сильно любил свою кошку, что никогда не беспокоил животное во время сна. Однажды Муэцца уснула на рукаве халата Пророка. Не особенно задумываясь, Мухаммад отрезал рукав, на котором спала кошка, и одел халат с одним рукавом. Говорят, такое случалось не один раз.

Пророк считал котов свободными существами и поэтому запретил продавать или обменивать их на товар. И по сей день мусульмане относятся к этим животным очень уважительно, многие исламские города переполнены кошачьими, их холят и лелеют, кормят и заботятся об их здоровье.

В Турции, к примеру, в последнее время стала популярна история с кошками, которых имам мечети Азиз Махмуд Хюдайи - Мустафа Эф разрешил впускать в здание храма, чтобы уберечь от холода. Там кошкам, единственным среди животных, дозволен вход в мечети и полная свобода действий внутри них.

На своей странице в Facebook Мустафа Иф часто публикует фото и видео с любимицами.

В Турции, кстати, благосклонно относятся не только к кошкам, а в целом ко всем животным: на улицах городов там всегда можно встретить кормушки для животных.

Психиатр обеспокоен

По мнению многих, вина в том, что наши дети стали жестокими, лежит на родителях. Эксперты считают, что такое жестокое отношение детей к животным в будущем может привести к другим преступлениям и вот тогда будет очень поздно.

Хуршед Кунгуратов - главный специалист в области психиатрии Министерства здравоохранения страны убежден, что жестокость в принципе начинается с жестокости по отношению к животным.

«Рядом с Республиканской психиатрической больницей (Кокташ) во дворах много кошек и собак, я сам видел, как дети ловили их, вешали, с живых сдирали кожу и потом сжигали. Своими глазами мы видим, что когда говоришь о деяниях детей их родителям, они в ответ отмахиваются: «Ну, они же дети, маленькие». Это безразличие со стороны родителей и общества. А ведь достаточно родителю один раз сказать ребенку, что обижать животных нельзя, что это плохо и второй раз нормальный ребёнок не будет делать это», - говорит психиатр.

Он добавил, что сегодня в колонии полно таких подростков: «Они начинали с убийства животных, а заканчивали убийством людей».

В том посте в группе «В мире добра» пользователи предлагают ввести для родителей детей, которые жестоко относятся к животным, огромные штрафы, чтобы их дети больше не издевались и не убивали божьих тварей.

Дети маленькие и они не знают, что творят. Мы должны воспитывать в них с самого детства чувства доброты, милосердия, сострадания. В это дело должны включиться все - родители, педагоги, представители духовенства, считают пользователи.

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