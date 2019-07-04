Столбики термометров Душанбе показывают такую цифру, что на улицу лучше не выходить. Примерно такая же ситуация во всех регионах страны, да и по всей Центральной Азии. Впереди самый жаркий месяц лета – июль, надежды на похолодание ждать не стоит. Зато стоит посмотреть на нашу подборку напитков, которые отлично утоляют жажду и пользуются спросом в разных частях Центральной Азии.
Казахстан
В Казахстане несколько видов национальных прохладительных напитков.
Наверное, первое, что приходит в голову при мысли о национальном прохладительном напитке Казахстана, это кумыс – кисломолочный напиток из кобыльего молока, полученный в результате молочнокислого и спиртового брожения при помощи болгарской и ацидофильной молочнокислых палочек и дрожжей. Напиток пенистый, беловатого цвета, с приятным, освежающим, кисловато-сладким привкусом. По методам приготовления, качеству, срокам созревания у кумыса есть около 40 разновидностей.
Традиционный напиток казахов шубат получают из верблюжьего молока. По сравнению с кумысом он обладает более высокой жирностью - до 8%. Этот напиток не так популярен, как кумыс, из-за специфического вкуса, который нравится не всем.
Также шубат скоропортящийся продукт, который в течение пяти дней после приготовления становится непригодным к употреблению.
Шалап – это казахский кисломолочный напиток, который готовится из айрана, воды и соли. Современные хозяйки иногда экспериментируют и добавляют вместо воды газированные напитки.
Кыргызстан
Киргизы, собственно говоря, чемпионы по кисломолочным и зерновым напиткам.
Если вы любитель бараньего жира, тогда эти напитки для вас - максым, если забродивший, или жарма, если незабродивший. Помимо бараньего жира, в напиток, который готовится только в жаркие месяцы, добавляют ячмень или пшеницу, закваску, муку, воду и соль. Ингредиенты напитка сначала жарят, потом варят, оставляют на 10 часов в темном месте и вкуснятина готова. Максым и жарма не только хорошо утоляют жажду, но и насыщают, а также обладают целебными свойствами.
Другим популярным жаждоутоляющим напитком кыргызского народа считается кымыз - кисломолочный напиток из кобыльего молока, который получают в результате молочнокислого и спиртового брожения при помощи болгарской и ацидофильной молочнокислых палочек и дрожжей. Напиток пенистый, беловатого цвета, вкус — приятный, освежающий, кисловато-сладкий. Кумыс признан полезным общеукрепляющим средством при авитаминозе и истощении.
Айран – еще один прохладительный молочный напиток, который напоминает питьевой йогурт или густой, как жидкая сметана, который больше удобен для хранения и транспортировки. Это универсальный питательный продукт, который отлично утоляет жажду и обладает питательными свойствами, поскольку содержит в своём составе жирные кислоты и легко усвояемые аминокислоты. Это качество айрана получило активное применение в составлении всевозможных диет для людей, которые страдают от избыточного веса.
Еще один традиционный кисломолочный напиток киргизов, чалап, изготавливают из натурального коровьего молока. Этот освежающий, полезный напиток прекрасно утоляет жажду, тонизирует и бодрит. Благодаря наличию в нём бифидобактерий, нормализует микрофлору кишечника, активизирует иммунную систему, помогает пищеварению и отделению токсинов. Напиток способствует усвоению кальция, железа, витамина Д. Синтезирует витамины группы К и В, аминокислоты.
Таджикистан
В самую жаркую погоду таджики любят пить такой же, как как погода, горячий зеленый чай. Считается, что горячий зеленый чай не только восполняет баланс жидкости в организме, но и стимулирует потоотделение, таким образом выводит жар из организма, охлаждая его. Также существует мнение, что в чае содержатся микроэлементы, способные снизить температуру тела, причем активизируются они только когда напиток горячий. А еще чай богат витамином P, который хорошо действует на сосуды, а также витаминами C и B.
Другим жаждоутоляющим напитков таджиков, который, в основном, продается на трассах дорог в летнее время, является кисломолочный продукт чолоб. Готовится он из разбавленной чакки, в которую добавляют листики мяты, базилика и огромные куски льда.
Дугоб – еще один любимый таджиками жаждоутоляющий напиток, который изготавливается из кислого йогурта и воды. Их перемешивают и взбивают до появления пенки. К напитку можно добавить соль, мяту и базилик.
В Душанбе по всему городу разбросаны небольшие вагончики, которые предлагают прохожим утолить жажду прохладным квасом или газводой. Вообще квас всегда был первым напитком, который предлагали работающим в полях, солдатам, больным людям, потому что он спасает в летний зной от жажды и придает силы.
Туркменистан
Что касается жаждоутоляющих напитков, то в Туркменистане это верблюжий чал, зеленый чай - гок чай и айран.
Верблюжий чал изготавливают из скисшего благодаря естественному брожению молока верблюдиц при высокой температуре. Для приготовления этого напитка свежее молоко смешивают с закваской - «вчерашним» чалом. На сквашивание уходит до 4 часов. Еще примерно 7 часов нужно, чтобы напиток приобрел особенную текстуру, тонкий аромат и полноценный молочно-кислый вкус. Чал употребляют в течение суток после его приготовления.
Узбекистан
В летний зной узбеки предпочитают пить зеленый чай, компоты из айвы, чургот и айран.
Из айвы в Узбекистане готовят компоты и лимонады, которые хорошо утоляют жажду в летний период. Ароматные плоды айвы, выращиваемые в Узбекистане, отличаются своим сладким вкусом и отсутствием вяжущего привкуса, поэтому в напиток практически не добавляют сахар, что удваивает пользу продукта.
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