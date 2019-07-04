В фонде Snow leoprad foundation назвали стоимость масштабного проекта по увеличению популяции снежного барса. По словам его руководителя Ержана Еркинбаева, это будет сумма от 5 до 10 миллионов долларов. Объект расположится в Иле-Алатауском национальном природном парке, сообщает informburo.kz.

При строительстве центра фонд не планирует обращаться за финансовой поддержкой к государству.

Территория объекта составит 512 гектаров. Он будет оснащен приборами навигации, видеонаблюдения, также предполагается постройка научного блока, внутренних вольеров, вольеров по разведению копытных животных.



Строительство стартует в следующем году. В фонде рассчитывают, что центр начнёт работать в 2021-2022 годах. Стройка в горной местности имеет свои особенности, которые могут отсрочить дату окончания работ.



«Финансирование будет осуществляться фондом. Также мы будет привлекать частные средства. Может, будем участвовать в конкурсе грантов от международных организаций. Потом фонды часто друг другу помогают. К примеру, Джек Ма (основатель и глава совета директоров Alibaba) организовал большой фонд, Air Astana готовы помогать, фонд Леонардо Ди Каприо поддерживает подобные инициативы», – поделился спикер.



Снежные барсы будут жить в специальных вольерах – контакт с людьми минимальный. Когда котята будут подрастать, их станут переводить в отдельный вольер, куда запустят мелких животных и птиц, чтобы барсы научились охотиться. Перед тем, как их выпустят в дикую природу, они должны будут пройти тест: в вольер запустят крупное животное.

«С барсами этого в мире никто никогда не делал. Поэтому теоретически работа будет вестись так. Конечно, есть опасения, что, может, с барсами нужно работать по-другому, и такие методы им не подойдут. Всегда есть такие опасения. Поэтому мы нуждаемся в как можно большем количестве мнений учёных со всего мира», – добавил Ержан Еркинбаев.



Спасение барсов проходит также по линии ПРООН, реализующем в Казахстане проект на 8 млн долларов, но он касается всего биоразнообразия. Менеджер проектов ПРООН Талгат Кертешев рассказал, что работа стартовала в 2018 году и продлится 5 лет.



Снежный барс, или ирбис – крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. Он отличается тонким, длинным, гибким телом, относительно короткими лапами, небольшой головой и очень длинным хвостом. Достигая вместе с хвостом длины 200—230 см, весит до 55 кг. Окраска меха светлая дымчато-серая с кольцеобразными и сплошными тёмными пятнами.



В 20 веке снежный барс был внесён в Красную книгу, а также в охранные документы других стран. В настоящее время охота на них запрещена.