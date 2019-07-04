Пострадавшей от ожогов 6 –летней Осие Шерзод провели уже третью операцию. Она тоже прошла успешно.

По словам заведующего отделом ожоговых заболеваний больницы №3 Тохира Зубайдова, вторую операцию он провел сам, а третью – некротомию ( хирургическое вмешательство с целью удаления нежизнеспособных тканей) – снова проводили вместе с немецким хирургом Эдгаром Бимером. Она длилась 1,5 часа.

“Состояние девочки после третьей операции стабильное. Первую операцию провел Эдгар Бимер, вторую мы сами провели, а третью снова провели с немецким докторам Бимером. Это была операция некроэктомия для подготовки пациентки к аутодермопластике (операция по пересадке кожи). Возможно четвертая операция будет завтра, но это будет ясно после перевязки больной: тогда нам будет ясно делать операцию или нет”, - рассказал Зубайдов.

Напомним, у маленькой Осии 65% ожогов тела, 45% из которых - глубокие. Она пострадала в результате того, что трое подростков из джамоата Чоряккорон района Рудаки привязали ее к ограде и подожгли.

Специально для лечения девочки по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который поручил министру здравоохранения и социальной защиты Насиму Олимзода взять под личный контроль лечение и уход за пострадавшим ребенком, приехал известный немецкий врач Эдгар Бимер.

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