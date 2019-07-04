Американский авиаконцерн Boeing в среду, 3 июля, объявил, что выделит 100 млн долларов родственникам жертв крушений самолетов Boeing 737 Max в октябре 2018-го и в марте 2019 года в Индонезии и Эфиопии. В результате этих авиакатастроф погибли в общей сложности 346 человек, передает DW.

Как отмечается в сообщении компании, деньги будут выделяться в течение нескольких лет.

Они будут перечислены не непосредственно семьям, а некоммерческим организациям. Их можно будет использовать на образование и покрытие ежедневных расходов семей, чьи родственники погибли в авиакатастрофах.

Параллельно Boeing пытается согласовать в суде мировое соглашение с родственниками жертв авиакатастроф.

Стороны уже согласились изыскать быстрое решение с тем, чтобы пострадавшие получили компенсации без длительных правовых процедур. Сначала планируется урегулировать вопрос о компенсации за крушение самолета 737 Max в Индонезии 29 октября.

В то же время против Boeing подан аналогичный иск и из-за авиакатастрофы 10 марта в Эфиопии. Американский авиаконцерн подозревается в пренебрежительном отношении к мерам безопасности.

По предварительным данным, крушение самолетов было вызвано ошибкой в системе программного обеспечения.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.