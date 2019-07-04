В Узбекистане с 1 октября 2019 года вступит в силу закон о защите персональных данных, запрещающий распространять сведения о биографии, личной жизни, месте жительства, профессии, политических и религиозных взглядах человека и тому подобную информацию без согласия субъекта.
Согласно закону урегулирование вопроса о персональных данных будет осуществляться правительством и его полномочным органом в этой области — Государственным центром персонализации при правительстве, сообщает ИА "Фергана".
«В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, защиту чести и достоинства, - заявил член Сената Олий мажлиса Бойматжон Расулов. - Кроме этого, согласно Закону Республики Узбекистан "Об информатизации", персональные данные гражданина относятся к категории конфиденциальной информации».
В законе, в частности, обозначены условия и требования обработки, закреплен порядок предоставления или отказа от дачи согласия на обработку персональных данных, которые граждане оставляют в государственных органах, центрах социальных услуг и различных организациях.
Подписанный президентом Шавкатом Мирзиёевым закон не допускает раскрытие и распространение персональных данных без согласия физического лица или наличия иного законного основания. Те лица, которые получают доступ к данным, обязуются не раскрывать их и не распространять без согласия субъекта.
Как отмечается в документе, действие закона не распространяется на отношения, возникающие при обработке данных в личных, бытовых целях и не связанные с его профессиональной или коммерческой деятельностью, при использовании документов Национального архивного фонда и других архивных документов, обработке персональных данных, отнесенных к сведениям, составляющим государственные секреты.
Кроме того, закон не регулирует обработку данных, полученных в ходе оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности, борьбы с преступностью, охраны правопорядка и в рамках противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
Закон о защите персональных данных был разработан в Узбекистане в мае 2018 года. В общедоступные источники персональных данных могут включаться фамилия, имя, отчество, год и место рождения человека. Иную информацию можно вносить туда только с письменного согласия субъекта.
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